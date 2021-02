Paty Azuara aseguró que llegó “a los golpes” con Carlos Espejel tras rumores sobre su nueva novia

La ya de por sí tensa convivencia entre Paty Azuara y Carlos Espejel se agravó a raíz de la nueva novia del comediante (Foto: Instagram @patyazuarafans)

Hace unos días Carlos Espejel fue captado en calles de la Ciudad de México en compañía de una mujer muy atractiva, a quien señalaron como presunta escort. A raíz de esto, Paty Azuara, ex esposa del actor, tuvo que salir a aclarar la polémica.

En entrevista para Ventaneando, Paty reconoció que la situación se está saliendo de control: “Ya es algo que rebasa mi paciencia, mi tranquilidad también. Porque se trata de una acusación, de una amenaza en contra de mi persona sin fundamento alguno”. De lo último se refiere a las palabras que ha dicho Carlos Espejel donde aseguró que Paty Azuara fue quien contó a los medios que su actual novia era una mujer de compañía.

Al preguntarle más detalles sobre todo lo que ha vivido a raíz de estos rumores, Paty explicó: “Sale una publicación hablando acerca de la reputación del actual romance de Carlos. Yo no la conozco, no sé a qué se dedique, ni me importa. Le dije a Carlos ‘Me parece muy bien que estés saliendo (con alguien)’. No es la primera vez que sale con alguien. Después de Alma Cero ha salido con muchas y me lo ha comunicado de la misma manera que me comunicó de esta relación”.

Este es el metraje donde captaron a Carlos Espejel con su nueva pareja (Captura: Twitter @VentaneandoUno)

Para todos estos problemas aclaró que, a pesar de la separación, ella y Carlos todavía vivían en la misma casa. Reiteró que no han regresado y que las cosas seguirán así: “No hemos regresado desde Alma Cero”. No obstante, no negó que los pocos intentos que pudieron tener para recuperar su relación eran arruinados por el comportamiento de Carlos:

“Lo que pasa es que, a diferencia de lo que se dice de que yo no lo quiero soltar, él es el que no nos quiere soltar a nosotros como familia. Cuando él tiene una relación con alguien, se la pasa en esa relación; da todo de él y demás, y cuando lo cortan quiere regresar con nosotros”. Si anteriormente no dejaba la casa de Carlos, es porque este lo convencía de la importancia de mantener unida a la familia.

Sin embargo, luego del problema que surgió por la novia de Espejel, Paty tuvo que irse de ahí con todo y su hijo, Fausto. “Me salí por un acuerdo que tuvimos de que él nos iba a dar el departamento en el que hoy estoy a cambio de que no me diera pensión”, aclaró. Es decir, mientras Paty está a cargo de la alimentación y cuidado de su hijo, Espejel tiene la responsabilidad de pagar mensualmente la hipoteca del departamento, que son 18 mil pesos.

Paty Azuara aseguró que Carlos Espejel llegó a agredirla, por lo que tuvo que dejar la casa que compartía con él (Foto: Instagram @carlosespejel)

A partir de ahí, pudo hablar sobre las acusaciones de su ex-pareja donde aseguró que Paty Azuara habló con Tvnotas para inventar que conoció a su nueva novia cuando le pagó para tener sexo con él. Así, la presentadora de televisión insistió que no tuvo nada que ver con la publicación. Al mismo tiempo confesó algo delicado respecto a su convivencia con Espejel.

“No había querido dar ninguna entrevista porque se me hacen chismes que no tienen nada qué ver. Lo personal así se tiene que quedar”, manifestó. “Pero que ya que me acusen y ya que hayamos llegado a los golpes también, ya se me hace bastante grave”.

Respecto a esta confrontación que tuvo con el comediante, Paty narró que el mismo día que el medio de espectáculos publicó la nota de Espejel y su novia, la presentadora y su hijo estaban todavía en la casa de Carlos Espejel. Estaban desayunando cuando el actor la abordó y comenzó a cuestionarle por qué había hablado con la revista. Cuando Paty negó haber hecho tal cosa “Me empezó a agredir. A decir que yo había sido, que no lo dejó ser feliz, que inclusive me habían pagado por esa nota, lo cual es totalmente falso”.

MÁS SOBRE EL TEMA

Atala Sarmiento defendió su regreso a “Ventaneando”: “Se llama saber perdonar”

Amandititita sorprendió al revelar que fue parte de “Ventaneando”

“Necesito una historia que me atrape”: Estas son las condiciones de Lucero para regresar a las telenovelas