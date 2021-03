Acapulco Shore 8: por qué Potro, Mane y Jawy no estarán en la nueva temporada

Potro, Mane y Jawy ya no continuarán en el reality show (Foto: Instagram@luis_acashore/@manelyk_oficial/@jawy_acashore)

Tres de los integrantes más amados de este reality se retiraron de Acapulco Shore por lo que no formarán parte de la temporada que se estrenará el próximo 27 de abril. Se trata de la pareja conformada desde 2020 por Manely y Jawy así como de Fernando Caballero, mejor conocido como “El Potro”.

Tanto Manely como Jawy confirmaron que no participarán para la nueva temporada. Sus motivos para rechazar su aparición fueron varios proyectos en puerta que preferían atender por el momento. Si bien aquello no significó una despedida permanente del programa, se desconoce hasta la fecha si volverán para otras temporadas.

Por otro lado, Fernando Caballero finalmente confesó que una de las razones por la que decidió no continuar en el reality show, a pesar de ser uno de los participantes más queridos, fue que ya necesitaba concluir con ese ciclo de su vida, por lo que buscaba dedicarse a su crecimiento personal y profesional en otras áreas.

La casa en la que podrían estar es bastante enorme y lujosa para que puedan hacer sus fiestas sin problemas (Foto: Instagram @notishore)

“Hay muchas cosas que tienen una fecha de caducidad, yo creo que las personas tienen que saber cerrar ciclos y saber cuando tienes algo que aportar y cuando ya no, la última temporada que yo grabé en Mazatlán me di cuenta que ya no estaba en el mismo canal, ni con la misma madurez que muchos de mis compañeros”, señaló para el canal de Youtube Vaya Vaya TV.

Durante el final de la séptima temporada de este programa, los enamorados Mane y Jawy cerraron con un especial evento, esto a causa de una ceremonia simbólica donde juraron su amor frente a sus compañeros de casa. Si bien este ritual no fue sinónimo de boda y no significaba que la pareja estuviera formalmente casada, era un hecho que los fans querían dar continuación al romance de esta dupla del shore.

Sin embargo, el pasado 13 de de enero se anunció que se comprometieron en una fiesta exclusiva y muy lujosa realizada anoche en un hotel en Tatacoa, Colombia.

Aunque la reunión fue hecha para celebrar el cumpleaños de Manelyk, finalmente fue el escenario perfecto para que Jawy se arrodillara frente a ella y le pidiera matrimonio en compañía de sus amigos más cercanos, todos de las filas del exitoso reality show de MTV como Karime, Ignacia Michelson, Jey o Eduardo.

Durante el final de la séptima temporada de este programa, los enamorados Mane y Jawy cerraron con un especial evento (Foto: Cortesía MTVLA)

Recientemente la red social Instagram se convirtió en una ventana para darse una idea de las posibles polémicas de la octava edición de Acapulco Shore, ya Fer Moreno y Nacha, ambas integrantes confirmadas del programa, tuvieron una discusión sobre las operaciones de Ignacia Castro en una de las publicaciones de la cuenta extra_shore, en donde se suben clips y otros detalles del show.

El asunto fue que a menos de un mes del estreno de Acapulco Shore 8, Fer Moreno criticó la supuesta operación en la nariz de ‘Nacha’; estos comentarios ocurrieron en una imagen donde se comparaban sus fotos para emocionar a los fans del programa, la publicación pertenecía a una de las cuentas donde se suben novedades de este show juvenil.

Publicación donde se compartió la captura de los comentarios de Fer y Nacha (Foto: captura de pantalla de Instagram @vida_shore)

Fer comentó con su cuenta oficial “ahuev* se operó la nariz”, a lo que La Michelson respondió “para que lo sepas me puse pómulos, boca y me perfile la mandibula cosa que tmb te hiciste tú ¿No?”.

El elenco completo de esta octava temporada es el siguiente: Alba Zepeda, Beni Falcón, el tiktoker Diego Garciasela, Eduardo “Chile” Miranda, de 28 años, Eduardo “Eddie” Schobert, Fer Moreno, quien tiene 23, ‘Nacha’ Michelson, Isabel Castro, Jackie Ramirez, Jaylin Castellano, Jibranne “Jey” Bazan, de 27 años y la modelo Karime Pindter de la misma edad.

