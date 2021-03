El desnudo de Celia Lora en “Acapulco Shore”: así recordó su momento extremo

Celia Lora se quitó el vestido en la piscina (Foto: Captura de pantalla)

Celia Lora, quien fue apodada como “la boss” después de su participación en la séptima temporada de Acapulco Shore, recordó en sus redes sociales cuando se desnudó en la piscina luego de una fiesta donde estuvieron como invitados la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga.

La hija de Alex Lora publicó la fotografía –en donde aparece con un ajustado vestido negro de latex- para promocionar el nuevo capítulo de Acaplay Xtremo en un episodio en el que compartirá al lado de Karime, Tadeo y Jey.

“Hooooy no te pierdas #acaplayextremo sólo por @mtvla #mtvla 🔥🔥🔥 #mtv #mexico #cdmx #acapulcoshore”, escribió la playmate de 37 años, que recibió comentarios de sus compañeros como: “Hay que ponernos de pie”, “qué bárbara” o “se agradece”.

Celia Lora utiliza sus redes sociales para compartir imágenes sensuales (Foto: Instagram / @celi_lora)

Asimismo, en el adelanto de la transmisión, será cuestionada sobre el personaje que le ha quedado a deber en el trabajo, a lo que ella responde que Talia porque “a veces se pierde y muy rápido se nos va a dormir”, se escucha entre risas.

El capítulo 9 de Acapulco Shore 7 empezó con el estallido de Dania contra Mane y luego de sus intenciones de proponerle una pelea sin la intervención de su novio Jawy. Ante esto, Celia Lora les propuso una salida a un bar en una noche en la que la propia Karime bebió tanto que vomitó en el vehículo y Lora se desnudó frente a los demás participantes.

Celia Lora y su particular estilo tanto para dirigirse como para actuar causó sensación en el reality, por lo que su presencia no podría faltar. La playmate aprovechó el panorama de conflictos para consolidarse con su sensualidad y desnudarse a la primera oportunidad, pues es algo que no la acompleja.

Recientemente también compartió unas fotos enfundada en un vestido de leopardo mientras paseó por Dubai, imágenes que enloquecieron a sus seguidores, quienes no dudaron el momento para recordarle su belleza.

