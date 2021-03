Raúl Araiza: qué mujeres han “robado” el corazón al integrante de “Hoy”

Araiza estuvo casado 24 años con Fernanda Rodríguez y a los meses de separarse anunció su romance con María Amelia Aguilar (Foto: Instagram / @negroaraiza)

Solo una mujer pudo llevar al altar al conductor de Hoy, Raúl Araiza, quien a sus 56 años se ha relacionado con varias mujeres que incluyeron a su compañera del matutino María Amelia Aguilar, con quien acaba de confirmar su ruptura, así como las actrices Daniela Castro y Consuelo Duval.

Fernanda Rodríguez no solo fue la manager de Araiza, sino también es la madre de sus dos hijas y la persona con la que estuvo casado 24 años, hasta que en octubre de 2019 anunciaron su separación, la cual argumentaron fue por decisión mutua. La pareja se casó en 1995 y nuevamente en 2010, quince años después, pues renovaron sus votos en Chicago.

El matrimonio no fue todo color de rosa para el conductor, pues en 2015 se destapó su romance con la actriz Elba Jiménez -con quien el actor se relacionó por años-, lo que trajo como consecuencia un problema marital y sus disculpas públicas a su familia. Tras darse a conocer la relación extramarital, el conductor tuvo que ir a vivir con su hermano hasta que se pudo reconciliarse con su esposa.

Araiza dio a conocer su separación de su esposa en octubre de 2019 (Foto: Instagram / @negroaraiza)

A casi once meses de anunciar su divorcio, Raúl Araiza le volvió a dar una oportunidad al amor, ahora con la psicóloga María Amelia Aguilar, con quien compartía créditos en el programa matutino. De ella, confesó sentirse cómodo y feliz, aunque por la carga de trabajo se separaron después de un año.

“Te lo confirmo. No hubo terceras personas ni abusos. El motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo. Claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón”, dijo el conductor en una entrevista con TV Notas.

Araiza también forma parte del elenco de la telenovela La Desalmada, además de ser conductor en el programa Miembros al aire, por lo que cuenta con una apretada agenda de trabajo para organizar su tiempo libre al lado de su ahora ex pareja comenzó a ser un problema.

“Acabábamos de cumplir un año de novios, todo iba bien, con problemas normales, pero lo del tiempo era algo muy importante y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación”, añadió.

Raúl Araiza y su novia María Amelia Aguilar se separaron por la falta de tiempo juntos (Foto: Instagram / @negroaraiza)

En el pasado, Raúl Araiza tuvo relaciones con actrices como Daniela Castro y Consuelo Duval. De la primera tiene grandes recuerdos del amor que nació a finales de la década de los ochentas en proyectos como Cadenas de Amargura y Un nuevo amanecer, aunque califica su romance como un poco enfermizo con una gran cantidad de peleas y control, aunque también un gran cariño.

Recientemente, Consuelo Duval confesó en entrevista en el programa de Yordi Rosado que fue con Araiza con quien experimentó su primera vez en un hotel y aseguró que, pese a sus adicciones como al alcohol, recuerda con cariño esa etapa en su vida.

“Viéndolo por el lado de que la primera vez es la que marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza porque independientemente de que estaba en la época del desmadre a mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada y dicen que quien trata a una mujer como princesa es que fue educado por una reina. Se le nota el reinado por todos lados”, expresó.

