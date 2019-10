“Yo siempre he pensado, cuando hay evidencias y cuando ya es muy abierto, no puedo faltarle el respeto al público y aunque sea mi vida personal, pero al ser público debes dar una explicación. Entonces Andreita me ayudó a hacer el comunicado y a aceptar lo que era real, pedir perdón. Claro, viví la consecuencia que tenía que vivir, no hubiera querido herir a Fernanda de esa manera”, comentó len a sección “A corazón abierto” del programa “Hoy”.