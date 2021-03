“No me gusta ser hipócrita”: Lety Calderón revela si podría trabajar con Yadhira Carrillo

Lety Calderón habló sobre el sufrimiento de sus hijos a causa de Yahira Carrillo (Foto: @letycalderon79/ Instagram)

La actriz Leticia Calderón dejó claro que siempre ha tratado de mantenerse al margen y se ha dirigido con respeto sobre la relación de su ex pareja, Juan “N”, sin embargo, los hijos en común son los que más han resentido esta situación.

“Toda mi vida he tratado de ser pacífica. Cuando Juan me dejó, a lo mejor el primer mes fue ríspido, estaba enojada, por supuesto, estaba dolida. Me costó un mes”, confesó al periodista de espectáculos Lucho Borrego para el programa Suelta la sopa.

A pesar de ello, la actriz de telenovelas como Esmeralda ha declarado en varias ocasiones que continúa su vida sin resentimientos y con la disposición de llevar un trato cordial y respetuoso con el abogado y su actual esposa, Yadhira Carrillo.

Lety Calderón con sus hijos y Juan Collado (Foto: Instagram@leticiacalderon_actriz/Cuartoscuro)

“Yo siempre pensé que voy a ver a Juan toda la vida porque tenemos dos hijos en común y porque entendí que si se fue, pues qué podía hacer, traté de darle lo mejor, de ser una buena esposa. No le gustó mi manera o mi forma. No se dio, no pasa nada, yo pienso que a la gente no la puedes obligar a nada”, compartió Lety Calderón.

Cuando Borrego cuestionó a la protagonista de Imperio de mentiras si trabajaría a lado de la actual esposa de su ex marido, a lo que ella respondió que en caso de ser necesario, no se negaría, pero eso no significa que habría una tregua de por medio.

“Te voy a ser honesta, no me gusta ser hipócrita. Si hay una necesidad de hacerla, lo hago. Creo que cuando alguien rompe una relación, cuando ha hablado cosas que me han lastimado, sobre todo porque han atacado a mis hijos, no te puedo decir ‘Ay ‚sí, mañana la pongo en la lista de Navidad’”, aseguró Calderón.

A pesar de las numerosas diferencias y declaraciones que ha hecho Yadhira en contra de Ley Calderón, esta siempre se ha portado a la altura de la situación. “Lo que sí te puedo decir es que siempre ha habido un respeto de mí hacia ella, y sí puedo decir que lo que está diciendo es mentira”, confirmó.

Leticia Calderón y Yadhira Carrillo han mantenido una relación llena de roces (Foto: @letycalderon79 y @yadhira_carrillo / Instagram)

Leticia y Yadhira han mantenido una relación llena de roces, fuertes ataques y críticas, luego de que Lety y Juan ‘N’ terminaran su matrimonio, que duró ocho años.

En 2012, el mismo año de la ruptura, Juan contrajo matrimonio con Yadhira Carrillo, actriz de novelas como Rubí y Palabra de mujer.

Al respecto, la protagonista de La usurpadora, declaró que no hubo ninguna infidelidad de por medio, pues cuando ambos comenzaron su relación ya había pasado mucho tiempo, tanto así que Juan incluso ya había estado con otra persona antes de Yadhira.

Sin embargo, Leticia Calderón ha dejado en claro que la ruptura como tal no le dolió tanto como el hecho de que Juan se fuera sin darle razones, además de que desde entonces no se ha hecho cargo de sus hijos, Luciano y Carlo, pues se ha comportado como un padre ausente.

Juan Collado fue recluido en 2019 por conductas ilícitas (FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM)

En 2019, el empresario fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que desde entonces se encuentra en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México esperando avances en su cargo.

Aún a la distancia, la relación con Yadhira Carrillo no ha terminado, y la actriz ha declarado en varias ocasiones que no ha pensado terminar con él.

Sin embargo, esto ha acrecentado los ataques entre Carrillo y Lety Calderón, que incluso han sido dirigido a los hijos de esta última.

