“Me prohibió que hablara de ella”: la fuerte advertencia de Ninel Conde a Gustavo Matta ante sus constantes filtraciones

Ninel Conde aseguró que ya no hablaría de su vida privada (Foto: @ninelconde/ Instagram)

En medio del escándalo que protagoniza Larry Ramos por un fraude millonario en Estados Unidos, Ninel Conde seguró que no volvería a hablar de su vida privada y eso implica que sus cercanos tampoco lo hagan.

Es así que le puso un freno a uno de sus diseñadores de cabecera, Gustavo Matta, quien se había encargado de contar detalles de la polémica pareja ante medios. “Ya Ninel Conde me prohibió que hablara de ella”, confirmó para De primera mano.

“Ya no me deja a hablar de ella, ya no voy a ser su vocero”, dijo Matta, quien además confirmó que la actriz se lo había pedido amablemente y que seguía su relación como si nada.

El diseñador también negó los rumores de que las cuentas bancarias de la modelo habían sido bloqueadas, además de que no se muestra preocupada por las acusaciones en su contra y las de su esposo. “Está feliz de la vida, está empacando, ya se va a mudar pronto. Está enamoradísima pero no va a haber tal boda”, confirmó Gustavo Matta.





Los planes de la pareja se vieron interrumpidos ya que a principios de este año, el empresario Larry Ramos fue acusado de cometer fraudes millonarios.

Entre las demandas contra el colombiano se encuentra la polémica acusación de la reina del rock, Alejandra Guzmán, cuyo fraude cometido por Ramos asciende a 4 millones de dólares. La demanda, que se realizó en Estados Unidos, falló a favor de la intérprete de Hacer el amor con otro.

Entre las otras víctimas del esposo de Ninel Conde se encuentran también ex representantes de la reina del rock, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal.

En medio de este escándalo, surgieron unos audios en donde Larry admitía haber defraudado a varios de sus clientes e incluso confesó haber engañado a su pareja, pues le había ocultado toda la información sobre los delitos que había cometido para hacerle creer que había sido otra persona quien los había cometido.

Larry Ramos reaccionó a los rumores de los fraudes que cometió en un video que se viralizó en redes (Foto: Chisme No Like /Captura).

Guillermo Carvajal presentó en su cuenta de Instagram uno de los audios donde Larry no sólo admitió su culpa, sino también contó a detalle su plan para evitar que Ninel se enterara: “Hay que decir que hay un tercero, y que el tercero fue el que me defraudó y que yo tengo demandado a ese tercero”, se escucha decir al colombiano.

Al respecto, el periodista Lucho Borrego contactó a la intérprete de Tú no vales la pena para cuestionarla sobre esas pruebas, a lo que ella respondió que no quería contaminar su relación y que vive tranquila y en paz.

La actitud de Ninel ante la situación enfureció a personas del medio, tal como fue el caso de Giovanni Medina, ex pareja de Ninel, que dejó ver en medios la gran preocupación que siente ante ese tema, pues la pareja está luchando por la custodia de Emmanuel, el hijo de ambos.

Video: Chisme No Like.

“La mamá de mi hijo está casada con ese tipo tan peligroso, tan delincuente y tan capaz de todo, y ellos están pidiendo la custodia de mi hijo”, dijo en una entrevista con el programa online Chisme No Like.

Hace unos días, surgió el rumor de que Ninel había recibido un monto de dinero muy sospechoso, por lo que los bancos mexicanos habían decidido bloquearle sus cuentas bancarias.

El monto, según el periodista Javier Ceriani, era de 2 millones de dólares que la mexicana había aceptado recibir supuestamente de las actividades fraudulentas de su pareja en dos de sus cuentas a cambio de recibir 3 mil pesos mexicanos.

A pesar de todo, Ninel se ha mantenido firme al confiar en su marido, además de que se confirmó que la actriz se encuentra despreocupada, feliz y enamorada.

