“No son una pareja, son una sociedad”: Javier Ceriani sobre investigación del FBI que tendría en la mira a Ninel Conde

Ninel Conde y Larry Ramos (Foto: Instagram@twtlr/@ninelconde)

La actriz y cantante Ninel Conde se ha mantenido en el ojo del huracán después de que su esposo, el empresario colombiano Larry Ramos, fuera acusado de fraude y posteriormente se le dictara sentencia para indemnizar a cuatro de sus presuntas víctimas en Miami, EEUU.

Sin embargo, versiones recientes señalan que Ninel y Larry no son pareja en realidad, sino que son “socios” en el delito cometido. De acuerdo con información del programa de espectáculos Chisme No Like, Ninel Conde habría sido partícipe de lavado de dinero y podría ser acusada de complicidad por ayudar al nacido en Colombia.

Durante el programa de Shanik Berman en Radio Fórmula, el periodista de espectáculos Javier Ceriani ofreció nuevos detalles sobre la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en contra de Larry Ramos y argumentó que actualmente se desconoce su localización.

“Si bien el FBI sí está investigando a Larry por la desaparición del dinero, el FBI ya está investigando cuáles son los movimientos de Larry, estuvo en Colombia; su madre, qué casa tiene, cómo compró la casa en Colombia, las propiedades que haya comprado Ninel en los últimos tiempos, cómo las compró. De todo se va a investigar”.

Foto: Chisme No Like.

“En algunos lugares, él muy sutilmente la pone (a Ninel) de socia. Hay posts en donde él la nombra como socia, en las redes sociales (…) Todo lo que sea que hayan hecho juntos sí la involucra, no porque sea esposa porque tampoco es esposa, es una cosa ahí concubinato, no sé qué. Pero sí está claro que Larry y Ninel no son una pareja en este momento, son una sociedad que tiene que salirse de problemas legales graves, donde ella no lo va a soltar sin quedarse sin dinero”, informó el periodista.

Anteriormente, el periodista expuso que las cuentas bancarias de Ninel Conde pudieron haber sido bloqueadas debido a que la cantante habría recibido un monto de dinero, de un momento a otro, que ella usualmente no tiene.

Supuestamente, la contadora Iris Mercado declaró que aceptó transferir dinero de las cuentas de Larry Ramos a las de Ninel Conde. El monto habría sido de USD 2 millones, que podrían haber sido producto de los trabajos fraudulentos que el empresario llevó a cabo.

En el programa Chisme No Like, se argumentó que Conde habría aceptado que su esposo, Larry Ramos, transfiriera a dos de las cuentas cuentas bancarias mexicanas de la cantante un millón de dólares en cada una, a cambio de obtener una paga de 3 mil pesos. “El banco mexicano le bloquea las cuentas a Ninel porque dice ‘¿de dónde sacaste este dinero? No puedes ingresar un millón de dólares a tu cuenta bancaria así”, agregó el presentador.

(Foto: Instagram de Ninel Conde)

Larry Ramos actualmente enfrenta una demanda de Alejandra Guzmán y dos de sus antiguos representantes, Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, entre otras personas, por haber obtenido dinero de ellos a través de un sistema de inversión piramidal fraudulento, por el cual se cree que habría obtenido hasta USD 27 millones. A inicios de este mes, un juez dictó que Ramos está obligado a pagar USD 1 millón 859 mil 715, en total, en un plazo no mayor a 45 días.

Por su parte, Ninel Conde aseguró durante las promociones de su tema musical Tú me pones a pecar al lado de Juan Magán, que no sabe nada de las acusaciones que se le hicieron a su esposo y se desvinculó de haber sido partícipe de los movimientos fraudulentos. Añadió que está concentrada en su carrera y que los medios sólo buscan titulares para vender.

