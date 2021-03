“Pelo rubio y pupilentes de color”: Christian Chávez confesó haber recurrido a trucos por sentirse “feo e inseguro” en RBD

Christian Chávez reveló haberse sentido inseguro por su apariencia física en sus años en Rebelde (Foto: Instagram @christianchavezreal)

La noche de este domingo 28 de marzo se transmitió en televisión abierta mexicana el concierto Ser o parecer, que marca el reencuentro de la agrupación RBD a más de una década de haberse separado tras un éxito mundial en el que lograron impactar a una generación de jóvenes.

A propósito de esta retrasmisión del concierto que fue grabado en diciembre de 2020 y difundido a través de internet logrando un éxito de miles de espectadores, Christian Chávez compartió con los seguidores de la banda un emotivo mensaje que retrata sus años en la telenovela y la banda pop que surgió de ella.

Chávez recordó cómo abordó el tratamiento de su personaje en Rebelde, “Giovani Méndez López”, un estudiante de la Elite Way School que se distingue por ser el más amigable y bromista del salón de clases. Este personaje le significó al actor la oportunidad de formar parte del grupo musical que consiguió hacerse de gran fama en países como Brasil, Grecia, Rumanía y Colombia.

La banda permaneció activa por cinco años, pero hasta la fecha continúa con una gran base de fans (Foto: Archivo)

Fue en sus redes sociales donde el actor reveló que interpretar a “Giovani” casi lo hizo renunciar al exitoso proyecto de Televisa, pues aseguró que en un inicio no le vio mucho juego a la realización de su personaje: “Cuando este personaje llegó a mi vida, no sabía qué hacer con él, confieso que estuve a punto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenían mucho que sacarle”, escribió.

No obstante, su percepción cambió cuando el productor Pedro Damián, quien ha sido un impulsor de nuevos valores en telenovelas juveniles como Clase 406 y Primer amor a 1000 x hora, le dio la libertad de jugar con la creación del personaje: “(Giovani) era antagonista pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo. Entonces Pedro Damián me dijo que por eso me daba ese personaje a mi, porque sabía que yo podría reinventarlo”, se sinceró.

Fue entonces que “Giovani” pudo resaltar en la historia que duró alrededor de dos años al aire y se convirtió en uno de los favoritos del público por su humor y ocurrencias, así como por su indumentaria y cabello de colores “de fantasía”: “Gracias a mis directores, Juan Carlos y Luis Pardo, que me ayudaron a darle ese lado cómico y me permitieron salirme del guion e improvisar, empezando con llamarle ‘pollitas’ a las niñas, que lo convirtieron en icónico”, añadió el polémico actor que en los últimos meses ha estado envuelto en escándalos de su vida privada.

El emotivo mensaje de Chávez recordando a su personaje en la exitosa telenovela de Televisa (Foto: Captura de pantalla)

Pero eso no fue todo, ya que Christian Chávez también confesó que sus propias inseguridades de adolescente se las impregnó a su personaje, pues aseguró que para “encajar” con el tipo de actores que aparecen en televisión, tuvo que recurrir a algunos “trucos”.

Christian manifestó que logró hacer a su personaje mucho más real y generó empatía con el público, “yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues yo en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro; quería verme guapo y encajar en la tv mexicana. Llegué a utilizar estas técnicas, ya sé, cosas de puerto inseguro, así que se lo regalé a Giovani”, finalizó.

La banda se reunió en diciembre de 2020 para transmitir un concierto especial vía streaming (Foto: RBD)

Compañeros de la telenovela, como Zoraida Gómez le expresaron todo su apoyo y cariño, “el pollito más creativo, divertido y apasionado con su trabajo. Te quiero, lo hiciste muy bien”, le escribió la actriz. Por su parte, el público también lo llenó de halagos y comentarios positivos: “Giovani Méndez López, un personaje que con sus tontadas enseñó demasiado, con la trama de los padres, con la logia… qué gran trabajo hiciste con ese personaje”.

SEGUIR LEYENDO: