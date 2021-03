“Hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos”: Nicandro Díaz habla sobre el caso de Eleazar Gómez

Nicandro Díaz contactará a Eleazar, aunque confió que será difícil para él volver a ciertos papeles de telenovela (Foto: Instagram / @nicandrodiazof)

Nicandro Díaz, productor con quien Eleazar Gómez ha trabajado, aseguró que ahora que el actor tiene la libertad condicional se pondrá en contacto con él, aunque refirió que no sabe aún si esto significaría darle un papel en el futuro.

“Hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos. Yo tengo lazos con él, los he tenido profesionales, afectivos. Lo que sucedió fue algo lamentable, la vida sigue”, afirmó a un grupo de periodistas que lo abordó en su camioneta.

Aunque aseguró que la justicia está haciendo lo que le corresponde, sabe que para Eleazar esto significará un parteaguas, por lo que la vivencia de haber estado meses en la cárcel le va a dejar muchos aprendizajes.

“Creo que debe de atenderse. Si va a tener este proceso de curación qué bueno por él y por la gente que lo rodea y la gente que lo queremos. Si va a tener una multa económica es que así funcionan las leyes; igual hay un daño que no se quita con nada, pero si hay que pagar pues no hay otra manera de hacerlo”, dijo en un video publicado en el canal de YouTube Edén Dorantes Oficial.

Eleazar participó en la telenovela Amores Verdaderos junto a Nicandro Díaz (Foto: Facebook /Eleazar Gómez)

Cuando fue consultado sobre si accedería a darle trabajo, como lo hizo para La mexicana y el güero en 2020 -por el que fue sustituido por Ferdinando Valencia- y Amores Verdaderos en 2012, Nicandro Díaz dijo que no lo sabe porque además de ser una decisión de él y el papel que se genere en un proyecto, también está el punto de vista de la empresa.

“Primero hay que tener el papel. No había pasado nada de esto y de Amores Verdaderos hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos donde no lo llevé y no es porque no lo quisiera contratar, primero que nada tiene que ver el personaje.

“No he pensado si lo contrataría o no, pienso que sí. En este tipo de cosas tienen que ver opiniones de la propia empresa, de uno, el tipo de personaje, todo”, añadió.

Sin embargo, el productor de Televisa indicó que después del escándalo quizá el panorama de trabajo se vuelva complicado para Eleazar Gómez, en el sentido de que probablemente no sea contratado para darle vida a un papel “de bueno”.

Juan Osorio confesó que sí daría oportunidad de trabajo a Eleazar (Foto: Facebook)

“Es un acto de humildad ya declararse culpable, independientemente de lo que sea. La gente en las redes sociales crucifica, si se declaró culpable evidentemente debe serlo, lo está aceptando, va a pagar, se va a tratar. No sé qué más quiere la gente que haga, que se quede para toda la vida o qué. Mucha gente se siente buena a través de crucificar a los demás, es como un fenómeno interno. Yo no justifico, simplemente pienso que la ley está haciendo lo que le corresponde y hay que confiar en las autoridades”.

Además, confió en que la modelo Tefi Valenzuela es la directamente involucrada y afectada, por lo que es a ella a la que le correspondía llegar al acuerdo. “Lo que opinemos los demás es cada quien”.

Recientemente, el productor Juan Osorio confesó que sí le daría una oportunidad a Eleazar de volver a las pantallas, esto luego de que tuvo que reemplazar a Gonzalo “N” de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?.

“Yo creo que es un muchacho que tiene trayectoria. Es un muchacho que tiene derecho a seguir tocando puertas. ¿Le va a costar trabajo? Sí, pero tiene talento. Es un chavo que creo que ya a prendió de la lección y le va a servir mucho. ¡Sí! Yo por supuesto que le daría trabajo. En esta producción (¿Qué le pasa a mi familia?) no, pues no hay un personaje”.

