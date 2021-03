“Me mandabas al hoyo”: la razón detrás del distanciamiento de Aislinn Derbez y José Eduardo Derbez

Foto: @aislinnderbez / IG - @jose_eduardo92 / IG

La familia de Eugenio Derbez ha demostrado ser una de las más unidas en la farándula mexicana, pero no siempre ha sido así, como lo revelaron dos de sus hijos: Aislinn y José Eduardo, quienes compartieron los motivos que los llevaron a distanciarse hace unos años a pesar de tener muchas cosas en común.

Los hermanos confesaron en la nueva entrega del pódcast La Magia del Caos que en la infancia eran muy unidos y conforme fueron creciendo se distanciaron por su forma de pensar de cada uno.

Un fragmento de este relato fue compartido en Instagram, aunque la charla completa será revelada hasta esta tarde, cuando prometen hablar de: las personalidades de los hermanos Derbez y algunos aspectos de la vida de José Eduardo, como su última ruptura amorosa, su niñez, cómo fue tener una mamá y papá famosos, su contagio de COVID-19, su forma de afrontar los problemas y las grabaciones de De viaje con los Derbez.

Además llamó la atención que se habló de un distanciamiento entre el hijo de Victoria Ruffo y la protagonista de A la Mala, quien afirmó que la principal razón son las diferentes personalidades: él muy fiestero y ella muy espiritual.

“Somos súper distintos. A mí las cosas espirituales me encantan, voy a terapia y todo eso, y tú eres completamente al revés, tú eres de fiesta, de ped*, de reunión”

“Eres muy social y yo cero social, soy súper hermética, nunca salgo a ningún lado, no voy a fiestas, no voy a ningún lado. En eso nos empezamos a separar muchísimo”, añadió la hija mayor de Eugenio Derbez.

Aislinn recalcó que otra de sus cualidades es analizar la vida y tener pláticas muy profundas, lo que la llevó a alejarse de su hermano menor a pesar de ser muy cercanos en su infancia.

“Cada que quería tener una plática profunda contigo me mandabas al hoyo”, reconoció entre risas la ex pareja de Mauricio Ochmann.

José Eduardo Derbez no tardó en responder y aceptó lo dicho por su hermana, pero explicó sus motivos para no tomarse tan en serio la vida.

“Como tú de repente puedes llegar a ver la vida, puede llegar a complicarse más y no la disfrutas como la tienes que disfrutar”, contestó el actor.

“¿Sientes que me clavo mucho en la textura, lo que hace que no disfrute tanto de la vida?”, cuestionó la creadora del pódcast La Magia del Caos.

José Eduardo respondió afirmativamente a la pregunta de su hermana mayor.

En el avance compartido anoche, se revelaron algunos de los secretos del actor para encontrar la felicidad: “Hay muchas personas que por la forma en la que ven la vida se la complican de más. A veces sólo hace falta respirar más, gozar más... No se trata de que el día de mañana digas ‘ya me morí y no me puse una buena ped* con X. Hay que disfrutar la vida como se tiene que disfrutar”.

Algunas de las frases célebres de José Eduardo son: “Tómate un ‘valemadril’ diario” o “A mí no funciona eso de la terapia, no creo en esas cosas”.

Este es el segundo episodio de la segunda temporada de La Magia del Caos, el pódcast de Aislinn Derbez donde aborda diferentes temáticas sobre el crecimiento personalidad y la autoaceptación.

En este espacio han estado varios especialistas para afrontar la vida y también Eugenio Derbez, quien reveló como encontró la fórmula de su éxito y el impulso que le dieron sus hijos.

