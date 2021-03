Niurka y Marko Peña ya no esconden su amor: “Es un poco de publicidad”, admite la cubana

Niurka y Marko Peña revelan romance en Hoy (Cortesía: niurka.oficial)

Marko Peña y Niurka aclararon que su noviazgo es una mezcla de publicidad y amor, durante la transmisión en vivo del programa Hoy. “Él lo quiere ver así porque en verdad estamos infiltrando romance. Todo inició porque estábamos trabajando juntos”, dijo la vedette de origen cubano sobre su participación en un video del músico de banda.

Ella detalló que durante la grabación de un video musical con Peña, esta hizo todo por seducirlo, de acuerdo con la versión de la vedette, quería darle realismo a su colaboración, debido a ello es que en redes sociales se rumorea que su relación puede ser meramente “plástica”, con la única finalidad de atraer publicidad.

“Todo empezó como una telenovela, si ha sido y es verdad, tuvimos el primer tacto, ella te eleva sentía nervios al hacer la primera escena” dijo en entrevista ‘El Mero, Mero’, quien describió el rodaje del video “por qué no te mueres” que estelariza con la Niurka y se estrenará este lunes.

Según ella, Peña es un caballero que se niega a dar detalles de su primer acercamiento romántico, aunque describió al ‘Mero, Mero’ como alguien tímido, pero decidido a ir por ella fuera de los sets de grabación. “Él es un caballero y se va a ver grandullón, lo vi tímido, mirándome fijamente. Se quedó todo enajenado, así se hacen las cosas, aprovecha la publicidad”, dijo la Cubana sobre su acercamiento al cantautor en el set, y cómo se dieron los primeros pasos en su relación romántica.

(Foto: Instagram de Niurka)

“Aprovéchenlo, porque el video esta muy hermosos muy cachondo, lo besos son reales, los abrazos son reales, el baño de jacuzzi es real. Él se metió con ropa y todo, me vio y dijo, voy ‘pa’ allá. Nos bañamos juntos porque estamos llenos de jabón”, describió Niurka una de su escenas en el video musical que inició todos lo rumores.

Al ser cuestionados sobre si su romance solo ha sido confirmado en el programa, Niurka aclaró que tanto ella como el músico han tenido, no solo acercamientos más íntimos, sino los que incluyen a sus respectivas familias, a hijos y otros parientes. “Ya nos vieron en las redes sociales, ya conocí a sus hijos, a su madre, a sus tías, a todo mundo ya conocí. Antenoche cenamos con mis hijos en mi casa, conoció a mi hijos a Romi y Emiliano”, dijo Niurka.

“Tuve el placer de estar con ellos, estuvimos en una cena, ya van dos veces, que nos juntamos, cantamos, reímos y de todo”, dijo Marko Peña al encontrarse por primera vez con la familia de la cubana. Esta agregó que lo que pasa en el video que recién debutará, también sucedió en sus vidas y no es una simulación por completo.

“Es importante que la gente sepa que eso es lo que tiene video, tiene escenas reales con sentimiento real. Si me preguntan porqué me pagó para que fuera su modelo, fue porque hicimos ‘click’, luego empieza a la gente a decir que e mentira pero no, es real”, aseguró Niurka.

(Foto: Instagram de Niurka)

Sin embargo, no es la única polémica que rodea a la modelo, ya que recientemente defendió a Rafael Amaya, quien fue grabado en la calles de Tijuana, aparentemente intoxicado y aunque se desconoce exactamente la situación del famoso actor, fue cuestionada Niurka, expresó su solidaridad y exhortó a los medios a apoyar a Rafael para que continúe con su proceso de desintoxicación:

“Pobrecito, hay que apoyarlo, a él no le puedo decir nada porque no está entonces en sus cincos sentidos, sólo le pido a toda la gente que le rodea, a ustedes, los medios, que en vez de aplastarlo, en vez de desprestigiarlo y en vez de joderlo entre todos lo ayudemos, porque así ayudamos a Juan hace años y mira qué sanito está”, dijo la cubana en referencia a su ex pareja Juan Osorio.

