“Ella se va y comienza a atacarnos”: Horacio Villalobos destapó el origen de su conflicto con Alejandra Bogue

Horacio Villalobos señaló su molestia con Natalia Téllez por sus fuertes acusaciones (Foto: Cortesía Horacio Villalobos)

Horacio Villalobos ha estado en la polémica en los últimos días y asegura que es muy a pesar suyo. Recientemente estuvo en el ojo del huracán después de que la conductora Natalia Téllez lo acusara de transfóbico por sus comentarios hacia Alejandra Bogue, con quien Villalobos aceptó que tuvo diferencias mientras compartían en el programa Desde Gayola.

“Me hiper encabroné porque me estaban tachando de algo de lo que soy exactamente lo opuesto: de transfóbico, cuando yo fui el primero que metió a personas trans en la televisión a trabajar como actores y actrices. Hice un programa como ‘Desde Gayola’, donde nuestra preferencia sexual o identidad de género no era lo importante, sino que los que participáramos tuviéramos talento, que trabajáramos a brazo partido y logramos un gran éxito”, expresó a Infobae México.

Los conflictos con Alejandra Bogue, explicó Villalobos, comenzaron producto de sus adicciones y comportamiento errático al salir de gira, que asegura en ocasiones puso en peligro la integridad de la compañía.

Villalobos se mostró agradecido por la respuesta del público ante el escándalo (Foto: Cortesía Horacio Villalobos)

“Ella podrá decir que en su vida privada se metía cosas, pero otra cosa es cuando vas en una gira y te paran los retenes, imagina lo que hubiera pasado. Estábamos en el 2002, la homofobia y transfobia eran aún más fuertes. Era políticamente correcto ser homófobo, misógino y todo eso, la comunidad era LGBT y no LGBTTTIQ+ como es ahora.

“Este problema fue escalando porque cuando ella se va, quesque de buena manera, empieza a atacarnos y no nos dejamos. Esos ataques después se convirtieron en ataques transfóbicos, cuando no lo eran porque nunca he sido así”, apuntó el también actor.

Sin embargo, parte de lo que más molestó a Horacio Villalobos fueron las palabras de Téllez, quien hizo declaraciones que él considera muy fuertes sobre su persona.

“Esta señorita con una ignorancia supina se atreve a tacharme como transfóbico. Lo más maravilloso de todo esto es cómo la gente reaccionó a mi favor porque este escándalo al que benefició fue a mí y qué tristeza. Me convertí en tendencia durante día y medio con el hashtag #YoConHoracio, lo cual habla de que la gente sabe lo que he hecho”, dijo orgulloso.

"A las pruebas me remito", dijo Villalobos a Natalia Téllez (Foto: Cortesía Horacio Villalobos)

Aunque aseguró que no tiene nada que decirle a Téllez, porque ya ha dicho todo lo que quería, evidenció que se dirigió a ella a través de las redes sociales cuando se originó el problema. “Le contesté muy amablemente a Natalia Téllez, con la seguridad que tengo y con los pelos de la burra en la mano, y lo que ella hizo fue bloquearme en redes sociales. Después me desbloqueó porque la puse en evidencia, pero no tendría nada que decirle. Yo voy para adelante y no para atrás”, sentenció.

Luego de las acusaciones de Téllez, el conductor de “Venga la Alegría” -quien anunció recientemente su salida temporal del matutino a raíz de la filmación de una película inglesa/estadounidense- se refirió con unas palabras en su cuenta de Twitter:

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado. A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”.

