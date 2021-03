“Cortina de humo para justificar al violador Salgado Macedonio”: Laura Zapata estalló por críticas a Brozo

Llama chayoteros a quienes están en contra de Víctor Trujillo Foto: Tlnovelas - captura de pantalla.

La cantante, actriz y productora Laura Zapata de nueva cuenta estalló este martes contra los medios de comunicación, aunque en esta ocasión calificó de “chayoteros” tras darse la noticia de que las disculpas de Víctor Trujillo, mejor conocido como ‘Brozo’, no fueron bien recibidas en redes sociales. Al momento, el productor ha estado inmerso en una serie de acusaciones por misoginia durante sus 33 años de trayectoria.

Zapata, quien también es acérrima crítica del gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dio espaldarazo a Brozo, pues de acuerdo con sus consideraciones, lo único que hizo este fue criticar la candidatura a gobernador del estado de Guerrero del morenista Félix Salgado Macedonio, quien actualmente cuenta con diversas acusaciones por agresiones sexuales. Tras darse el destape del senador con licencia, Trujillo a través de su personaje del “payaso tenebroso”, hizo un llamado al partido y al titular del Ejecutivo para anular las aspiraciones de Macedonio.

La productora reprobó que el semanario mexicano, Proceso, tuviera como una de las notas principales que el rechazo a Brozo era evidente en las redes sociales; “son medio chayoteros”, tuiteo. Previamente a esta publicación, Zapata compartió una crítica que hizo al Andrés Manuel López Obrador, lo acusó de ser un mandatario que ha malversado fondos. En su red social es constante este tipo de críticas, principalmente al partido que está en el poder.

Por otra parte, aunque Trujillo ofreció disculpas de manera pública el 19 de marzo, en las que explicó que jamás fue su intención ofender a nadie, especialmente a las mujeres por su interpretación de Brozo, estas declaraciones le valieron descalificaciones. En el mensaje que compartió a través de LatinUs abundó que su personaje es más atacado que un candidato (Félix Salgado) que en la vida real tiene denuncias penales por le delito de violación.

Laura Zapata estalló contra medios de comunicación por críticas contra Brozo (Cortesía: @LAURAZAPATAM)

“He intentado entretenerlos a todos ustedes durante 40 años. Hoy, en el paredón de fusilamiento, está el payaso Brozo, creado por mí en 1988 como un payaso, de nacimiento, misógino, borracho, drogadicto, resentido y con todas las enfermedades venéreas, pero creo sinceramente que el punto no es la configuración del personaje, sino lo que dice el payaso.

“Los que conocen al payaso, desde hace muchos años, tienen muy claros todos sus giros y evoluciones. Tan es así que hemos estado conviviendo, entre nosotros, los últimos 33 años, de otra manera nuestra relación no sería explicable. Todo está consignado, todo se puede ver y leer porque a diferencia de otros, no tengo que reservar información durante los próximos cinco años.

“Justo ahora, que el partido en el poder y el presidente insultan a la sociedad impulsando a un señor acusado de violación a la gubernatura de Guerrero, surge una repentina campaña donde uno de mis personajes resulta ser peor que su candidato”, refirió en el video Trujillo.

Días antes de esta publicación, el 14 de marzo, Víctor Trujillo había compartido en su cuenta de Twitter que en contraste al senador, este no tiene ninguna acusación por violación, acosos o misoginia. “Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor. Repudio la campaña inquisitoria q pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre” tuiteó.

Estas escenas eran habituales en "El Mañanero"

Sim embargo, su discurso no ha sido del todo recibido en redes sociales, aunque la comunidad artística como Zapata y Eugenio Derbez han salido en su defensa, incluso modelos con las que trabajo como Isabel Madow, o Íngrid Brans; “La Reata”, hay quien no se la perdona y le replican: “no te equivoques, no te la creemos”.

