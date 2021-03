No solo fue “La Reata”, quién es la otra mujer por la que Brozo fue acusado de sexista

Isabel Madow habría dicho que se sentía incómoda trabajando en su show (Foto: Instagram de Brozo)

El controversial Víctor Trujillo, mejor conocido como Brozo, se vio recientemente envuelto en una nueva polémica, pues el fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, Epigmenio Ibarra criticó una foto en la que se ve al comediante encima de Ingrid Brans, apodada “La Reata” en su antiguo programa el Mañanero. Sin embargo no es la primera vez que se acusa al payaso de cometer actos sexistas, pues años atrás Isabel Madow dijo que se sentía incómoda trabajando en su show.

“La gente muchas veces no se imagina como es, a mí muchas veces no me decían que iba a pasar hasta que estaba en vivo y a pleno color. Carolina que era la esposa de Victor Trujillo [...] me decía que hacer. Entonces me dijo, llévate un traje de baño. En el foro hicieron que me quitara el vestido y de pronto me empezaron a filmar el cuerpo”, destacó Madow para el programa SNSERIO en 2017.

En este sentido, la actriz mencionó que no se había sentido cómoda con la petición, pero que al estar transmitiendo tuvo que continuar y añadió que, durante su participación en el programa de Brozo si hubieron varias cosas que la “sacaron de onda”.

“La verdad sí fue un poco terrible, porque aparte ya estaba casada con mi primer pareja, con el primer novio que me casé y la verdad sí fue así de híjole, va a ver esto en México y yo ya estaba en vivo, ni modo que me salga corriendo”, puntualizó en ese entonces.

Epigmenio Ibarra criticó una foto en la que se ve al comediante encima de Ingrid Brans, apodada “La Reata” (Foto: Twitter/ @epigmenioibarra)

Fue hasta apenas hace un par de años, que Isabel Madow se retractó de dichas declaraciones y dijo para Ventaneando que Víctor Trujillo no le había hecho nada y que era una persona que merecía su respeto.

“Nunca jamás me tocó con morbo nunca jamás me faltó al respeto, porque yo no tengo necesidad en ningún programa, en ningún lado que me falten al respeto, ni por dinero, ni por dignidad como mujer2, sentenció para dicha entrevista.

Cabe recordar que Epigmenio Ibarra no es el único que ha arremetido contra Brozo debido al trato que les daba a las mujeres durante sus programas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, varios internautas criticaron las acciones del comediante a través de redes sociales, ya que por este medio, Trujillo exhortó a las mujeres a marchar y a movilizarse.

Tunden en redes sociales a Brozo por comentario 'feminista'. Foto: Twitter/ @gtilihuic26

“A todas (las mujeres), absolutamente a todas, porque no hay una que no ame (les mando un saludo). Estaré marchando virtualmente, estaré con ustedes en el corazón si me aceptan y en el alma si me la abren. Feliz ocho de marzo. ¡Marchen!” apuntó el comediante en un vídeo compartido por Kenia López Rabadán, senadora parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Varios usuarios de Twitter lo tildaron de “hipócrita”, pues apuntaron que el personaje ha mostrado actitudes machistas y misóginas a lo largo de toda su trayectoria como comediante y comunicador dentro de la televisión mexicana. Además, también expusieron imágenes donde el payaso comparte con modelos semidesnudas el set de grabación de El Mañanero.

A las críticas también se sumó Juncal Solano, la youtuber del canal El Charro Político, quien escribió en su cuenta oficial que: “Abundan los oportunistas de las causas, ahora resulta que Brozo, feminista”, y agregó algunos emojis con forma de payaso.

