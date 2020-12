José Manuel Figueroa reveló qué fue lo que ya nunca pudo decirle a Joan Sebastian

José Manuel Figueroa habló sobre las pérdidas en su familia (IG: josemanfigueroa)

El cantante José Manuel Figueroa reconoció que, a más de cinco años de la muerte de su padre, el cantautor Joan Sebastian, se siente más solo que nunca y reveló cuáles fueron las palabras que quedaron pendientes entre ambos.

José Manuel acudió como invitado al programa Tu Night de Omar Chaparro y ahí habló de las pérdidas que ha sufrido en su familia, pues además de la muerte de Joan, también ha enfrentado las pérdidas de sus hermanos Sebastián y Trigo.

El tema de los decesos surgió cuando Omar le preguntó si José Manuel se había quedado con algo pendiente por decirle a su padre, fallecido el 13 de julio de 2015, luego de una larga lucha contra el cáncer de huesos.

“Me he quedado con ganas de decirle lo enfadoso que fue que se muriera. Me he quedado con ganas de decirle ‘Papá, tenías la boca retacada de razón. Me haces falta tú’, pero ahora me siento más solo que nunca porque me hacen faltan mis hermanos Sebastián y Trigo”, respondió el cantante.

Reconoció lo mucho que extraña a su padre y a sus hermanos (IG_ josemanfigueroa)

“Me doy cuenta que el amor no muere, mueren nuestros seres queridos, desgraciadamente, porque somos mortales, pero el amor no muere, solo cambia de lugar”, añadió.

Durante la charla, y ante lo declarado por José Manuel, Omar Chaparro le preguntó sobre su vida amorosa.

La respuesta de José Manuel, sin embargo, dejó más dudas que certezas.

“Ahorita estoy bien, como siempre, un poco confundido también. A lo mejor, si no estuvieran las cámaras, te diría la neta... Me urge llegar a esa meta”.

Lo que sí tiene claro el intérprete es lo que busca en una mujer.

(Foto; Instagram / @jmfigueroa_mx)

“Para mantenerse enamorado... Tengo que confesar que al ser odiosamente franco a veces me ha causado lastimar; soy una persona muy difícil de entender, eso me queda claro, pero no es culpa de ellas, es de mí”.

Si bien no aclaró si está enamorado y tiene una relación en este momento, José Manuel sí reveló quién es la última mujer a la que le dijo “te amo”.

“Va a sonar muy trillado, pero ahorita que estamos en Los Ángeles busqué a mi hija, que es un a mujer emprendedora y trabajadora, y ya tiene su vida hecha, y le dije que la amaba”.

Un ataque

Joan Sebastian había permanecido oculto de la escena pública durante algunos meses.

Solo el pasado agosto se supo de él por un ataque armado en una casa en Cuernavaca que, se dijo, es de su propiedad.

“Todo bien mi gente, trabajando mucho en los últimos detalles de mi disco, gracias a todos por su cariño y por preocuparse por mi bienestar, los amo hoy y siempre #figo”, señaló José Manuel Figueroa luego de varias horas de especulaciones.

Así reapareció José Manuel en redes

Y es que según información del Diario de Morelos, el ataque ocurrió cerca de las 15 horas del domingo 2 de agosto en la calle Mesalina, de la colonia Delicias, cuando un grupo armado irrumpió en el lugar y comenzó a disparar contra el inmueble.

El sonido de los disparos alarmó a los vecinos, que llamaron a la policía. La zona fue cercada por elementos de la Fiscalía de Morelos, que hallaron ocho casquillos en la calle (al parecer calibre 45). No hubo lesionados y tampoco detenidos, porque los agresores huyeron del lugar.

En un principio se dijo que la casa era propiedad de José Manuel Figueroa, pero el asunto fue aclarado poco después. Cipriano Sotelo, abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, habló para el programa Ventaneando sobre el asunto y explicó: “Esta propiedad no forma parte de los bienes de la sucesión, de hecho, no sé a quién pertenezca, si a Juan Sebastián o a José Manuel”.

Sotelo dijo que en cuanto supo del ataque llamó a José Manuel Figueroa para saber cómo se encontraba. Según el abogado, José Manuel se mostró sorprendido ante la noticia, pues desconocía el hecho.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Se definió cómo se hará la repartición de la herencia de Joan Sebastian

Maribel Guardia lanzó una seria advertencia tras presunta detención de su hijo

José Manuel Figueroa fue cuestionado sobre su participación en la boda de la hija del Chapo Guzmán

“Me dolió mucho”: Ninel Conde recordó las infidelidades de José Manuel Figueroa con Angélica Vale y Paty Muñoz