Abuelita de Laura Zapata y Thalía exigió que la dejaran en paz con una palabra altisonante

Luego de unas semanas de haber sido trasladada a su casa, Eva Mange, la abuelita de Thalía y Laura Zapata, ha dado muestras de una salud en evolución favorable, esto después de que le fueran detectadas diversas heridas en su cuerpo, infligidas presuntamente en el centro de cuidado para ancianos donde estuvo residiendo por algún tiempo.

Ahora es Laura Zapata, quien se hace cargo del cuidado de la anciana de 103 años, quien ha mostrado en sus redes sociales avances en el humor de la señora, quien abandonó Le Grand Senior Living, el lugar en el que presuntamente y según acusaciones de Zapata, sufrió una serie de lesiones y maltratos que habrían puesto en riesgo su vida.

A través de publicaciones en su cuenta de Instagram, la villana de telenovelas ha mostrado imágenes de los cambios que ha ido presentando doña Eva, y ha destapado con optimismo que la señora ya logra salir al jardín de su casa para tomar el sol.

En su más reciente publicación, la veterana actriz mostró que su abuelita ya es capaz de expresar sus emociones más notablemente, toda vez que hace unas semanas lucía seria y, según declaraciones de Zapata, hasta “espantada” por las presuntas situaciones que vivió al interior del hogar de cuidados para adultos mayores.

En un video mostrado en su feed, Zapata reveló cómo su abuelita respondió con hartazgo a las peticiones de su enfermera, quien amablemente le indicó que ya era hora de hacer ejercicio. En el clip se le puede ver a doña Eva Mange rechazando tajantemente la invitación de su cuidadora, e incluso ya un tanto exasperada exclamó una palabra altisonante.

“Mi abuelita mandando a dormir a la enfermera, pues no quiere hacer ejercicio; creo que ya está mejor ¿Qué opinas?… jajajaja ¡¡¡Dice su picardía!!!”, agregó la polémica hermana de Thalía al pie de la publicación que de inmediato arrancó risas y comentarios de sus followers.

“Doña Eva, hay que hacer ejercicio”, se le oye decir a la joven cuidadora, a lo que la abuelita, quien aparece con un tubo de oxígeno en su nariz y recostada sobre su almohada, exclama balbuceando “Voy a dormir”, “Doña Eva, vamos a hacer ejercicio” insistió la enfermera, a lo que la mujer de la tercera edad contestó “¡Cómo chinga!”, desatando las carcajadas de los presentes.

El momento provocó diversas reacciones que llenaron la caja de comentarios: “Muy acertada doña Eva”, “Estoy contigo, Doña Eva, los ejercicios son aburridos”, “Déjenla tranquila, Dios la bendiga”, “La abuelita tiene toda la razón, a dormir se ha dicho”, “Tan bonita, yo me le arruncharía al lado y sacamos a la enfermera y me haría la dormida con ella”, “Tan bella, me hizo acordarme de mi Reina, se ponía brava si la molestábamos mucho”, son los comentarios de algunos de los 133 mil seguidores de la cuenta de Laura Zapata.

La recordada villana Malvina de la telenovela Rosa Salvaje ha estado envuelta en la polémica en las últimas semanas, pues además de su querella legal en contra del asilo ubicado en el Estado de México, también se ha lanzado duramente contra un famoso.

Se trata del periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien Zapata le ha dedicado diversos mensajes ofensivos en su cuenta de Twitter, denostándolo por su supuesta misoginia, pero en especial haciendo alarde de adjetivos calificativos que se refieren a su aspecto físico.

“Sin cuello, patas de molcajete”, “chaparro”, “gusano amorfo infame” son algunos de los agravios que Laura Zapata ha proferido en contra del comunicador, de quien incluso promovió una petición en la plataforma Change con el objetivo de que sea despedido de sus programas de Imagen Televisión.

