Morenacos: el nuevo insulto de Laura Zapata contra AMLO y sus seguidores

Laura Zapata utilizó la palabra morenacos para ofender a AMLO y a sus seguidores (Cuartoscuro)

Laura Zapata, conocida actriz mexicana, en las últimas semanas se ha caracterizado por causar polémica en todos los lugares donde aparece o la mencionan. Uno de los pleitos que ha mantenido por más tiempo es en contra de la administración federal actual y sus seguidores, a quienes ha denominado morenacos en un sinfín de ocasiones.

Durante el programa La Octava, la también cantante fue cuestionada por el uso de dicha palabra para insultar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a quienes creen en la autodenominada Cuarta Transformación (4T), a lo que Zapata respondió que tenía que ponerse a su nivel para criticarlo.

“Lo usé porque no aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, porque insultan y porque de alguna manera pues en algún momento te pones como el nivel de ellos nuevo entonces porque esta división de fifís, de nacos, la ha hecho el presidente desde esta tribuna con el dedo flamígero que acusa a quien no está de acuerdo con él”, indicó.

Zapata mencionó que los insultos utilizados en sus redes eran "permisos" que sus personajes interpretados en televisión y cine le habían dado (Foto: Rodolfo ANgulo/Cuartoscuro)

Hernán Gómez Bruera, conductor del programa televisivo, le cuestionó sobre lo clasista que era la frase, por lo que le preguntó si pensaba en disculparse con los señalados, a lo que ella afirmó que sí lo haría, pero que esa acción no implicaba que dejaran de ser nacos.

“Claro que sí, pero me caen gordos, pero sí claro. Este es un término feo: morenaco, sí de lo que estamos hablando, pero sí la verdad es que son re nacos (...) yo los privilegios que he tenido toda mi vida han sido porque he trabajado, porque me levanto a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, me choca cuando dicen ‘pero el PRI robó más’”, dijo, indignada, la hermana de Thalía.

Asimismo, declaró que no soporta al gobierno actual por los presuntos múltiples engaños que ha realizado, así como las quejas de López Obrador acerca de cualquier hecho que suceda en el país.

“No me gusta porque es un gobierno mentiroso, porque es un gobierno que engaña porque es un gobierno que llegó para destruir porque es un gobierno que ha dilapidado nuestra fortuna porque es un gobierno que todo lo que toca lo deshace, por eso no me gusta porque es un presidente que está todo el tiempo quejándose de los que no son sus tapetes de los que no concuerdan con él de los que no le aplauden lo que él hace a ver”, mencionó Zapata.

La actriz dijo no estar acostumbrada los políticos actuales, pues no usan saco y tienen la panza de fuera (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

A lo largo de la entrevista, Gómez Bruera le mostró varios tuits donde utiliza insultos y términos peyorativos para referirse a quienes integran las legislaturas y los puestos políticos actuales. Zapata mencionó que no era ella, sino los personajes que interpreta en redes sociales para hablar del gobierno.

“Mira, yo juego con mis personajes porque nunca dejo de ser la actriz soy. Entonces a la gente le gusta eso; yo me encuentro personas que me dicen ‘dígame gata o dime maldito zarrapastroso’ y se los digo pero entonces a la gente le gusta eso”, refirió.

Posteriormente dijo que no pensaba que su accionar en redes sociales fuese una normalización del clasismo o racismo, pues ella contaba con “permisos” que le habían dado los personajes que ha interpretado, además de que aseguró que le aligera la vida a las demás personas con sus comentarios.

Laura Zapata llamó "gorda traicionera" a Citlali Hernández (Foto: Andrea Murcia)

Entre otros comentarios realizados en redes sociales, destacaron los insultos contra Citlali Hernández, secretaria general de Morena, a quien llamó “gorda traicionera” después de que apoyó la llegada de Evo Morales a México. Ante la solicitud de una disculpa por Gómez Bruera, Laura Zapata dijo que Hernández debería agradecerle por hacerla famosa.

“No, ella me lo tendría que agradecer, se hizo famosa, todo el mundo la va a recordar así y además todo el mundo lo utiliza (...) me cayó gorda porque traiciona, porque son rojillos, porque no les importan los mexicanos, nada más están ahí para robar dinero”.

Finalmente, resaltó que ella está acostumbrada a los políticos “de mayor cepa, que se ponga un saquito y no ande con la panza de fuera” y no a los “nacos” de la actualidad, donde incluyó a Félix Salgado Macedonio, Gerardo Fernández Noroña y a López Obrador.

SEGUIR LEYENDO