“Sonreía y se veía rarísimo”: María León sufrió un accidente al caer del pole dance y tuvo parálisis facial por casi dos meses

(Foto: Instagram de María León)

La cantante María León ha dejado a más de uno con la boca abierta por sus diferentes talentos, que van de sus presentaciones musicales a su agilidad al practicar Pole Dance, actividad que le ha provocado varias caídas, una de éstas muy aparatosa y por la que sufrió una parálisis facial por casi dos semanas.

La actriz y cantante confesó a la periodista Fernanda Familiar cómo vivió aquel fatídico momento en el que terminó con un esguince cervical y por el que tuvo que mentir para que no la corrieran de las grabaciones de una serie de televisión.

“Caigo de cabeza y arriba de mí caen mis pompis. A la hora que caigo escucho que algo truena y cuando me levanto siento caliente, dije ‘me rompí la nariz’. Corrí con mi ex pareja y le digo ‘dime que tengo todos los dientes’. Tenía todo lleno de sangre”, confesó la ex vocalista de Playa Limbo.

León destacó que este accidente le preocupó mucho porque en aquella época participaba en la grabación de una serie, por lo que incluso le pidió al médico una mentira para poner en riesgo su papel.

Video: Fernanda Talks Home

“Le rogaba al doctor ‘por favor, vamos a decir que tuve un choque, porque si la producción sabe que me caí del tubo me van a correr’. Porque firmas un contrato de que no expones a cosas de peligro, pero para mí no era tan peligroso, para mí era mi rutina de ejercicio diaria”, comentó.

“Qué hago si me quedo chimuela”, resaltó.

“A la hora que llego me doy cuenta que no es mi nariz, ni mis dientes, sino que había tenido un golpe tan fuerte que el sangrado vino de un golpe craneal. Entonces me dejan seis horas en observación y me hacen los estudios porque el doctor pensó que tenía fractura de cráneo, estoy esperando y esto (su frente) se inflamó”, recordó la cantante de Se te salió mi nombre.

María mencionó que tuvo un esguince cervical por la contorción tras la caída y recibió el apoyo tanto del médico como del productor de la serie, ya que el primero sí certificó que ocurrió por un choque y el segundo le dio un tiempo para recuperarse.

“Yo estaba en Rocky Balboa, con el ojo cerrado, morado y tuve que ausentarme una semana de la producción y después estuve dos meses con parálisis facial”, comentó la artista mexicana.

(Foto: Instagram de María León)

María explicó que la parálisis le ocurrió porque todos los músculos de la frente “se le machacaron” y estaban inflamados y destrozados, lo que finalmente curó con una terapia de electro estimulación.

Su participación en la serie siguió, pero tuvieron que recurrir sólo a una parte de su rostro, ya que del lado izquierdo quedó chueco: “Yo sonreía y se veía así (con la parálisis). Fue rarísimo”.

Aunque el accidente ocurrió hace varios meses, María León resaltó que sí se preocupó por el estado en que quedó su rostro.

Actualmente la cantante promociona, junto a Edwin Luna, el sencillo Pedir permiso, canción que logró reunir a ambos artistas en una fusión de temas.

(Foto: Instagram de María León)

Desde su cuenta de Instagram mencionó que se encuentra muy feliz por esta colaboración, ya que es “bailable, alegre, atrevida, sensual”.

Y efectivamente, en el video ambos cantantes lucieron sus mejores pasos al ritmo de la canción que resalta la frase “prefiero pedir perdón a pedir permiso”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Chicago” espera seducir al público mexicano

“Se creía el Señor de los Cielos”: el crudo relato de cómo encontraron a Rafael Amaya inmerso en las adicciones

El incómodo momento en que Aislinn Derbez fue captada con un misterioso acompañante con el que la relacionan sentimentalmente