“Ya bájale cabr*n”: el mensaje de reconciliación de Jorge “El Burro” Van Rankin a Luis Miguel, su gran amigo de la juventud

Luis Miguel y "El Burro" cuando se reencontraron (Instagram)

Mucho se dice de la personalidad solitaria de Luis Miguel y especialmente de la relación que tiene con sus familiares, amigos y trabajadores, sin bien, muchos de ellos se desiven en halagos hacia “El Sol”, la mayoría habla de conflictos por la personalidad del famoso que coquistó a México y al mundo siendo aún un niño.

Jorge “El Burro” Van Rankin fue una persona muy cercana a Luis Miguel en sus años de juventud e incluso su cercanía fue evidenciada en la exitosa serie biográfica del cantante en Netflix, pero aunque eran como hermanos, su amistad sufrió una ruptura por casi 22 años y después de un breve reencuentro, todo volvió a disiparse por un desplante del intérprete de Ahora te puedes marchar.

El conductor de Miembros al Aire se sinceró en entrevista con Yordi Rosado sobre la intensa amistad que vivió al lado del cantante hace más de 30 años y que los llevó a compartir en fiestas, duelos personales y hasta el inicio de algunos amores.

Van Rankin confesó que a pesar del aprecio que se tienen, desde hace unos años no ha tenido contactaco con Luis Miguel y todo porque no le pareció la publicación de un fotografía.

“El Burro” comentó que coincidieron gracias a la amistad que ambos tuvieron con el ahora empresario Miguel Alemán Magnani, hijo del ex presidente de México, Miguel de la Madrid.

Su amistad creció mucho, pero se fracturó por 22 años después de que Esteban Arce, compañero de “El Burro en El Calabozo, le hizo una broma al asistente personal de su amigo.

“Le hicimos una broma en radio a José Pérez, que era sus asistente personal, yo ni fui, fue Esteban hablando como Cuarón (Alfonso). En la tarde me llama y me puso una gritoneada de terror, me encabr*né y le colgué. Ventidos años sin hablarle, no le volví a hablar, me mandó a la mierd*”, dijo Jorge en la entrevista.

A pesar del descalabro, Jorge “El Burro” Van Rankin y Luis Miguel se volvieron a recontrar hace casi tres años para el estreno de Luis Miguel, la serie, aunque la reconciliación les duró poco, pues otra vez tuvieron un desencuentro.

La foto de la juventud del "Burro" Van Rankin y Luis Miguel (IG: burrovan)

“Llegué a Acapulco y me dio muchísimo gusto ver a ese cabr*n.... Lo veo venir, venía de negro, guapo, siempre como es Micky, y yo estaba nervioso porque tenía 22 años de no verlo. Se empieza a reír y le digo ‘eres una mierd*a, cabrón’ y se empezó a reír”, recordó el ex conductor de Hoy.

Después de esta reconciliación, ambos famosos volvieron a la cercanía de su juventud, con fiestas, conciertos y momentos familiares, pero la felicidad no les duró mucho: Luis Miguel tuvo otro descontento porque la esposa de “El Burro” publicó una fotografía de una de sus convivencias.

“Se armó un ped* y ahí dije ‘qué hueva la relación, yo paso’... mira que lo extraño, ya bájale cabr*n. Me hablaron de la oficina de Miguel para pedir que la bajara y la bajé”, concluyó el protagonista de 40 y 20.

Jorge “El Burro” Van Rankin también reveló que en la serie de Luis Miguel se menciona que Alejandro González Iñárritu interfirió en la relación del cantante con Mariana Yazbek, pero fue completamente al revés.

(Foto: Instagram @burrovan)

Además recordó algunos detalles de la personalidad del papá de su amigo, Lusito Rey: “Conmigo fue un caballero, un ching*n, pero sí era un cabr*n. Ellos tuvieron un ped* muy fuerte, era un wey muy difícil de tratar y para mí sí fue un mal padre”.

