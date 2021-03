“Tuvimos algún raspón”: Andrés García reveló la razón detrás de su distanciamiento con Luis Miguel

Andrés García se distanció de Luis Miguel tras una llamada de atención. (Instagram)

Un malentendido bastó para que Luis Miguel decidiera romper con la estrecha relación que tuvo por años con Andrés García, quien habló del desencuentro varios años después y quisiera arreglar el conflicto.

De acuerdo con el actor, Luis Miguel decidió alejarse de él tras una llamada de atención: “Por ahí tuvimos algún raspón, en algún momento le llamé la atención y desde entonces no se ha comunicado conmigo, pero yo lo entiendo”, explicó en entrevista con el programa Hoy.

El actor aceptó que comprende la situación de “El Sol” al tratarse de una figura pública: “Entiendo que él es una figura importante y seguro no está acostumbrado a que le llamen la atención, pero yo lo sigo queriendo igual”.

Agregó que le gustaría dejar el pasado atrás y arreglar las diferencias con el cantante, pues la cercanía también era con la familia del cantante: “Me encantaría porque yo toda la vida lo he querido como a un hijo”.

Tan cercana era la relación de Luis Miguel con Andrés García que lo llamaba "tío".

Finalmente, el actor explicó que la decisión de volver a establecer contacto está en manos del cantante: “Yo no estoy peleado, es como un hijo al que le llamas la atención. Le dices ‘ubícate, maestro. Las cosas son de otra manera’, ya depende de él si quiere acercarse o no, yo encantado porque lo sigo queriendo”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el también productor habla abiertamente de sus diferencias con Luis Miguel. A principios del 2020 en una entrevista para Ventaneando señaló que estaba en desacuerdo con él: “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha adquirido una forma de ser que a mí no me parece y (con la que) no estoy de acuerdo”, dijo.

Esto, precisamente por el distanciamiento que por años han mantenido y, según explicó, Luis Miguel lo contactó por terceras personas, algo que no le pareció a Andrés García: “Me parece una falta de respeto que me mande llamar por teléfono a mí por un tercero”, incluso recordó que él fue quien lo llevó a la fama: “Yo soy Andrés García, maestro. Soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí. Entonces háblame tú, no me mandes un tercero”.

Se sabe que Andrés García no sólo era cercano al “Sol de México”, sino también a la familia del intérprete. Incluso, por años se vio rodeado de rumores que lo colocaban como el verdadero padre del intérprete de Hasta que me olvides. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el protagonista de El jinete de la muerte.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el actor confesó que se llamaban “papá” e “hijo”, respectivamente, de la misma forma recordó uno de los momentos más emotivos con el cantante: “Me dice un día muy serio, ‘Oye papá, ¿no será que tú eres mi papá de verdad?’” y para desmentir los rumores García continuó: “le dije ‘mira nene’, porque yo siempre le dije nene de cariño, ‘ojala fuera yo tu papá de verdad, pero cuando yo te conocí eras un niño casi de brazos. Bien chiquito pues, ya habías nacido’”.

A pesar de no ser su padre biológico, Andrés García recordó lo orgulloso que se siente del éxito que ha logrado Luis Miguel: “Estoy muy orgulloso de él porque es un cantante extraordinario y el talento no tiene limites, no se puede criticar el talento”, dijo. En lo que respecta a los detalles de la relación del actor con los Gallego-Basteri, una de las declaraciones más polémicas fue cuando dijo que Luisito Rey planeaba ‘deshacerse’ de Marcela Basteri.

En una entrevista para el programa Venga la Alegría, García dijo: “Cuando Luisito me dice que necesitaba eliminar a Marcela yo le dije que estaba mal. De hecho, Micky estaba en la otra habitación con mi hijo Andrés en la casa de la mamá de Luisito Rey”.

