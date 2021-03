“Esperemos que no sea por sobresalir”: Juan Osorio pidió que las autoridades esclarezcan caso del actor Gonzalo “N” y le envió un mensaje a Daniela Berriel

Juan Osorio expresó que espera que se haga justicia en el caso de Daniela Berriel (IG: juanosorio.oficial)

Juan Osorio, productor de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, compartió que espera que se haga justicia de parte de las autoridades en el caso del actor Gonzalo “N”, quien interpretó en el melodrama al personaje de “Mariano”, así como las dificultades que representa su salida del elenco de la telenovela debido a la denuncia por violación de la actriz Daniela Berriel en contra de él y Eduardo “N”.

Respecto a la detención y vinculación a proceso del presunto agresor Eduardo “N” y la apertura de la carpeta de investigación en contra de Gonzalo “N” el pasado sábado 13 de marzo en Acapulco, Guerrero, Osorio refirió que no le incumbía porque no sucedió durante su novela y agregó: “Esperemos que las autoridades sean lo más justas con todo y sobre todo que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir”, a pesar de que anteriormente dejó claro su compromiso con las mujeres que han sido víctimas de violencia.

El 5 de marzo, la actriz y conductora Daniela Berriel denunció a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de abuso sexual por parte de Eduardo y acusó a Gonzalo de haber sido cómplice del delito. El 7 de marzo, la Fiscalía de Guerrero, órgano encargado de la justicia donde se cometió el delito, giró una orden de aprehensión en contra de Eduardo y el 8 de marzo, el grupo Televisa anunció la suspensión temporal del actor de origen español, para posteriormente avisar su salida definitiva el 12 de marzo.

Daniela Berriel teme que su agresor quede libre

La también presentadora Daniela Berriel declaró para Despierta en América que consideraba una medida necesaria la salida de Gonzalo y recalcó su confianza en las autoridades mexicanas para que se haga justicia. También comentó que a pesar de que presentó la denuncia formal el mismo día del abuso, decidió hacerlo público un año después debido a que la investigación no presentaba avances.

Berriel se enfrentó a una situación de poca credibilidad a su denuncia, además de que compartió incluso que el mismo Eduardo se burló de ella, por lo que se le comunicó al juez que lleva el caso y este le prohibió comportarse de esa manera y le solicitó que se dirigiera con respeto a Daniela.

“Ha sido muy difícil, porque ya teníamos escenas adelantadas, hay que regresar toda la escritura”, compartió Juan Osorio tras anunciar que ya empezaron los castings para encontrar a la persona que reemplace a Gonzalo y que las escenas grabadas previamente con él saldrán al aire de todas maneras.

De la misma manera, comentó que ha sido una situación muy fuerte para todo el equipo de producción y que “Todos estos problemas te acarrean con el compañerismo que hay”, pues a pesar de que el delito no se cometió durante la grabación de su telenovela, “desgraciadamente arrastramos con esto”.

Además, lamentó la salida del actor, porque considera que tiene una carrera que va destacando y que el medio mexicano necesita de ese talento, “Al final del camino hay que tomar decisiones” sentenció, pues fue él quien decidió la salida definitiva de “¿Qué le pasa a mi familia?” tras declarar que toleraría ningún tipo de abuso o maltrato hacia las mujeres. Asimismo, anunció que esta semana se decidirá el futuro del personaje “Mariano” y al nuevo integrante del elenco, que está en proceso de selección.

Osorio reiteró que “Los errores se pagan caro y Gonzalo nunca se imaginó las consecuencias” y dejó en claro su apoyo a las mujeres, “No estás preparado para una noticia de esas, fue una sorpresa para la empresa misma”.

