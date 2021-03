Salma Hayek y el supuesto romance con un ejecutivo de Televisa que la habría enviado a EEUU

La ahora actriz internacional sería protagonista de telenovelas como "Teresa" en los años 80 (Foto: Instagram @salmahayek)

El caso de Víctor Hugo O’Farrill, ex ejecutivo de Televisa, todavía no ha terminado. Desde hace días fue protagonista de una serie de historias donde, al parecer, este personaje involucró a muchas actrices que tuvieron el apogeo de su carrera en los años 80 dentro de los melodramas de la televisora.

De acuerdo con declaraciones de la ex vedette, Merle Uribe, para el programa Chisme No Like, su veto de Televisa y el descenso aparatoso de su carrera sería por culpa de O’Farrill. ¿Por qué? Según lo que ella relató, fue sacada de la empresa por no aceptar un trato con Víctor Hugo para tener relaciones sexuales a cambio de trabajo.

“Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, reveló la actriz.

Al parecer, una de las "novias" de Víctor Hugo O'Farril fue Erika Buenfil (Fotos: @erikabuenfil50 / Instagram @merle_uribe / Instagram)

Incluso relató cómo ocurrió el incidente. Al parecer, luego de que se le negara estar en las grabaciones de Seducción, Uribe acudió con O’Farrill para pedirle ayuda o al menos que le diera una explicación. Una vez que estuvo a solas en su despacho, este se le insinuó:

“Me dijo ‘Todo esto se puede arreglar’. Se para, me agarra del hombro, hace que me levante, intentó abrazarme, acercarme a él y dice ‘Todo tiene un arreglo’. Yo le dije que conmigo ese tipo de arreglos no va. Ya caminando muy herido a su silla me dice ‘Sí, ‘¿pero estás consciente de que jamás, mientras yo esté aquí, vas a hacer una telenovela?’”.

Pero no sólo eso. Merle reiteró en repetidas ocasiones que fueron muchas las mujeres que tuvieron que lidiar con estos intercambios con O’Farrill. Entre ellas, destacó a Erika Buenfil y mencionó que “todas iban a rogarle, todas iban a pedirle trabajo”.

Merle Uribe aseguró que Salma Hayek fue la novia más consentida del ex-vicepresidente de Televisa (Foto: Instagram de Merle Uribe)

De hecho, sobre este punto reveló información turbia sobre cómo se llevaban a cabo estos encuentros entre las intérpretes y los ejecutivos. Al parecer existió algo llamado el “diván del talento”, a lo que Uribe recordó como el lugar al que era obligatorio pasar: “Todo el mundo lo conocíamos”, expresó. “Tenías que pasar por ahí para lograr trabajar, sobre todo para ser una protagonista. Y hubo muchas que pasaron por el diván del talento”.

Otra de las mujeres que al parecer fue “novia” de O’Farrill fue la mismísima Salma Hayek. Entre los rumores que había alrededor de la estrella internacional, hubo uno en el que el propio ejecutivo enviaba órdenes a los equipos de producción donde estuviera Salma para pedirles que no le hablaran y no convivieran con ella.

Un segundo rumor fue que O’Farrill terminó enamorándose perdidamente de la actriz veracruzana, por lo que fue la “novia” más consentida del ejecutivo. Esto lo confirmó Uribe e incluso habló de algo relacionado al tema: “Lo que sí me acuerdo era que sí entraba en un Mercedes-Benz negro (...) por toda la calle de Telvisa y la bajaban en el foro. O sea, sí era muy consentida”.

Al parecer O'Farrill se encargó de que Salma Hayek tuviera donde vivir y estudiar cuando se mudo a Nueva York (Foto: Instagram de Salma Hayek)

Este romance conocido a voces, sin embargo, tendría un desenlace algo problemático. De acuerdo con el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, Salma Hayek se fue a Estados Unidos a causa de la esposa del señor O’Farrill.

“Una de las razones por las que sale Salma de México es porque la mujer de Víctor Hugo O’Farrill le pide la cabeza”, explicó el conductor argentino. “Es más, dicen que Víctor Hugo iba a dejar a su familia por Salma. O sea, él estaba enamorado de Salma (...) y Salma lo tenía de sus narices. Pero sus hijos le dijeron ‘No, papá. No vas a dejar a mamá por Salma. Que Salma se vaya del país’”.

Según lo que supo Ceriani, la solución fue que O’Farrill, que llegó a ser vicepresidente de Televisa, ayudara a Hayek a impulsar su carrera actoral en el país norteamericano. “Salma se va a Nueva York con todos los gastos pagados de Víctor Hugo para estudiar con los mejores maestros. Le pone un departamento y allí ella empieza a escalar. Después lo deja cuando conoce a gente más poderosa”.

