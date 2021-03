El desafío de Salma Hayek al tiempo: se mostró al natural y sin filtros a los 54 años

salmahayek

Durante la mañana de este domingo, la actriz mexicana Salma Hayek decidió mostrarse lo más natural posible y apareció en una fotografía sin gota de maquillaje y con nada más que una toalla en la cabeza.

Una semana después de causar furor con su aparición en un vestido rojo en la nueva entrega de los Globos de Oro del pasado 28 de febrero, la actriz de 54 años compartió una instantánea mostrándose con la cara lavada.

“Vibras de domingo”, escribió la intérprete y productora desde su cuenta oficial de Instagram en la publicación que, hasta el momento, acumula más 81 mil Me gusta.

La fotografía despertó toda clase de halagos por parte de los 17 millones de seguidores de la actriz y recibió cientos de comentarios que celebraron la belleza de la veracruzana.

“Belleza natural”, “Cosa linda” y “Hermosa”, son algunos de los comentarios que escribieron los usuarios de la red social.

Salma Hayek se muestra sin maquillaje. Foto: Instagram/@salmahayek

La actriz decide compartir esta selfie en medio de la polémica ocasionada por el ex Timbiriche Erik Rubín, quien durante una entrevista en el canal del Escorpión Dorado, interpretado por Alex Montiel, confesó que tuvo una aventura de una sola noche con Salma.

“Estaba en estado mariguano y me cayó un bizcochito muy famoso, que ahorita está… bueno, les voy a decir. Fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella ni tenía compromisos ni yo tampoco”, dijo entre risas al youtuber.

Sin embargo y pese al buen recuerdo, Rubín reveló que después de aquella noche ya no tuvo más contacto con la originaria de Coatzacoalcos, Veracruz: “Salma es increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver”.

Asimismo, indicó que “el amorío” ocurrió antes de que se estrenara la famosa película Del crepúsculo al amanecer, producción de Robert Rodríguez que catapultó a Salma a la fama internacional en 1996: “(Fue) después de las novelas, es más, ella se fue mucho tiempo a Los Ángeles buscando (oportunidades) y yo me fui a producir un disco allá…y estuvo bien padre”, finalizó.

Salma Hayek se robó las miradas de los Golden Globes

El pasado 28 de febrero la actriz mexicana, estuvo presente en la entrega de los Globos de Oro, donde se robó todas las miradas con su presencia, carisma y reconocimiento mundial.- Christopher Polk/NBC Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

El pasado 28 de febrero la actriz mexicana estuvo presente en la entrega de los Globos de Oro, donde se robó todas las miradas con su presencia, carisma y reconocimiento mundial, pero también por utilizar un vestido completamente rojo, destacado entre los demás.

Además, la actriz estuvo presente dentro de la ceremonia para presentar a la película Nomadland, misma que a la postre se llevaría las estatuillas por mejor película drama y mejor directora, dos de sus cuatro nominaciones.

“Muy orgullosa de tener el honor de presentar Nomadland en el premio a mejor drama, dirigida por la brillante Chloé Zhao; y protagonizada por la maravillosa Frances McDormand, ¡felicidades!”, escribió la mexicana en sus redes sociales.

El vestido rojo con el que conquistó a las cámaras, fanáticos y compañeras o compañeros de carrera fue de la colección del reconocido estudio del diseñador inglés Alexander McQueen.

Rich Polk/NBC Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Para las joyas tampoco escatimó en lujos, pues la veracruzana se decantó por Harry Winston; quienes prestaron sus joyas para Kaley Cuoco, Sarah Paulson, Kristen Wiig y Awkwafina en la misma premiación.

En la parte del maquillaje, así como en los tratamientos faciales, la actriz eligió a Makeup By Mario de Mario Dedivanovic; a Cynthia M Franco, quien trabajó también con Amy Poehler y The Weekend; así como Iván Pol, el creador del métido facial “The Beauty Sandwich”, quien ha trabajado junto a Laura Harrier, Cara Delevingne, Brie Larson y Mary Kate and Ashley Olsen.

