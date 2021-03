Merle Uribe aseguró que Salma Hayek también fue una de las “novias” de ex ejecutivo de Televisa

Al parecer Salma Hayek también estuvo en la extensa lista de "novias" del ex-ejecutivo Víctor Hugo O'Farril (Foto: Instagram @merle_uribe / NBC HANDOUT)

Merle Uribe sigue dando de qué hablar luego de que revelara los motivos de su veto de Televisa hace años. No sólo declaró que Víctor Hugo O’Farril fue el responsable de su salida de la televisora cuando pidió favores sexuales a cambio de trabajo, sino que también mencionó a algunas celebridades que estuvieron envueltas con el ex ejecutivo.

El apogeo de esta vedette ocurrió entre los años 70 y 80, donde deslumbró a muchos con su belleza, así como su talento para el baile y el canto. Formó parte de programas como Variedades de Media Noche y Musicalísimo; a pesar del ascenso innegable de su carrera, esta pronto se vería volcada por un repentino veto que le dieron y del que no se supieron detalles por mucho tiempo.

En un par de entrevistas hechas para Chisme No Like, la actriz confesó que O’Farril “arruinó su vida” cuando la sacó de la empresa de la familia Azcárraga porque se negó a tener relaciones íntimas con él. “Yo estuve vetada a partir del año 1986, que para mí fue un año negro porque en ese año me quitaron dos telenovelas, El engaño con Erika Buenfil y Seducción con Maribel Guardia y Olivia Collins. Me las quitaron porque no quise hacer el intercambio de protagonistas o telenovelas por sexo”, explicó en la primera parte de sus declaraciones.

Merle aclaró que mencionar a Erika Buenfil en su denuncia no era para dañar su imagen (Fotos: @erikabuenfil50 / Instagram @merle_uribe / Instagram)

Al parecer, cuando la sacaron de la novela Seducción y Uribe trató de encontrar la manera de hablar con O’Farril, no supo a quién dirigirse porque el ejecutivo de entonces “andaba con todas las protagonistas de los 80, Erika Buenfil, todas”.

El problema en esto es que, cuando finalmente pudo reunirse con Víctor Hugo, este trató de tocarla y convencerla de acostarse con él; cosa a la que la ex-vedette se negó rotundamente y le costaría su carrera.

Ahora dio más detalles sobre aquel desafortunado evento en su vida. De acuerdo con ella, en las oficinas de Televisa existía algo que era conocido como “el diván del talento”; al parecer se sabía de sobra que todas las celebridades femeninas debían estar ahí con tal de tener ofertas: “Todo el mundo lo conocíamos”, expresó. “Era el diván del talento, tenías que pasar por ahí para lograr trabajar, sobre todo para ser una protagonista. Y hubo muchas que pasaron por el diván del talento”.

Merle tuvo el apogeo de su carrera entre los años 70 y los 80 (Foto: Instagram de Merle Uribe)

También aprovechó para aclarar que el haber mencionado a Erika Buenfil no era con el afán de lastimar a su colega: “Ella realmente no tuvo nada qué ver con esto. Finalmente el problema no fue con Erika, yo realmente estoy denunciando a Víctor Hugo. ¿Sabía que tenía sus novias? Sí, tenía muchas”.

Así por fin habló de Salma Hayek, una de las mujeres más emblemáticas del medio del espectáculo. Al parecer Víctor Hugo O’Farril no sólo la tomaría como una de sus novias, sino que incluso llegó a enamorarse de ella, por lo que recibía todavía más tratos especiales que el resto.

Uribe no negó esta relación e incluso confirmó este supuesto enamoramiento. De hecho, hubo un rumor en el que decían que había un memo donde el exejecutivo pedía a las producciones que no le hablaran a Hayek; otra de las cosas que destacaban era otro rumor en el que Hayek se vería envuelta en una pelea con otra actriz por culpa de Víctor Hugo.

Según la ex-vedette, Salma Hayek habría sido la más consentida por Víctor Hugo O'Farril (Foto: Archivo)

La exvedette tuvo que admitir que desconocía los detalles del tema, pero sí había algo que recordaba sobre la ahora actriz internacional: “Lo que sí me acuerdo era que sí entraba en un Mercedes-Benz negro (...) por toda la calle de Telvisa y la bajaban en el foro. O sea, sí era muy consentida”.

Expresó que, de ser verdad aquel rumor sobre su pelea con otra actriz, el desenlace habrá sido negativo pero no para Hayek: “No sé yo si tuvo una pelea, pero si tuvo una pelea seguramente la actriz con la que tuvo la pelea salió de la televisora, obviamente”.

