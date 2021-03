Hermano de Joan Sebastian defendió al cantante por señalamientos de mujeriego e infiel hechos por Maribel Guardia

Federico Figueroa indicó que todas las mujeres con las que salió sabían de lo que era capaz (Foto: Cuartoscuro)

Este jueves, el hermano mayor de Joan Sebastian, Federico Figueroa, reapareció en la televisión para defender al fallecido cantante de los señalamientos hechos por Maribel Guardia, quien declaró que fue un mujeriego e infiel durante su relación.

En una entrevista realizada para el programa Despierta América, Figueroa indicó que todas las mujeres que mantuvieron una relación con su hermano conocían de lo que era capaz, por lo que le sorprendieron algunas declaraciones de las que se ha enterado.

“Todas las mujeres que se le arrimaron a mi hermano sabían que él era enamorado a morir, que ninguna diga: ‘ay yo no sabía’. Sabías cómo era y te gustó; y te gustó la cancioncita que te hizo… te dejaste querer”, indicó.

Aprovechó para responder los comentarios vertidos por Maribel Guardia, una de sus ex parejas, a lo largo de los años. “El que diga Maribel que mi hermano fue mujeriego, ya es algo muy trillado. Digo, ella lo sabía, sabía quién era… todas lo sabían”, señaló.

EL hermano de Joan Sebastian aseguró que nunca fue infiel (Instagram)

Asimismo, argumentó que si Joan Sebastian no hubiese sido así, probablemente no existiría casi nada de su música, ya que estuvo inspirado por los distintos romances que mantuvo durante su vida.

Finalmente, no quiso dejar a Joan Sebastian como el malo de la historia. Aseveró que “El poeta del pueblo” siempre fue respetuoso con sus parejas, además de que algunas veces también sufrió traiciones y desamores.

“Lo pueden culpar de todo, menos de no tener sus relaciones bien fijas (...) era tan bueno que no siempre fue el malo de la película. Nunca salió hablar mal de ninguna pareja, de las tantas que tuvo y eso es de agradecerse”, sentenció.

La actriz aseguró que se enteró de la infidelidad de Joan Sebastian por el "Pepillo" Origel (Foto: EFE/Maribel Guardia)

Cabe recordar que a finales del 2020, Maribel Guardia se sinceró en una entrevista realizada por Yordi Rosado y contó la faceta más intensa de Joan Sebastian, pero también la más tierna.

“Era romántico, un hombre muy completo en muchas cosas y en otras un niño, pero esa parte del niño, que era muy bonita, al final me hacía falta que en eso fuera un hombre”, dijo para el programa La última y nos vamos.

La actriz, bailarina y cantante mencionó que sí sufrió por los celos de Joan Sebastian, quien incluso le propuso mudarse a un lugar lejos de la industria del entretenimiento. “Él quería que me retirara. Un día estábamos por Carolina del Norte y vimos un lugar lleno de vacas, no había casas y me dijo ‘qué lugar tan lindo. No te gustaría que te compre una casita y nos vengamos a vivir’. Yo me veía sola allá con las vacas y aquí en México con todas las novias. Era terrible”, confesó entre risas.

La costarricense relató que se enteró de la infidelidad de Joan Sebastian a través de un programa de Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”.

Maribel Guardia se sinceró con Yordi Rosado sobre su relación con Joan Sebastian (Foto: La Última y nos vamos)

“Fue horrible para mí. Joan estaba ahí conmigo en la casa... lo había estado esperando toda la noche y llegó como a las 07:00 de la mañana y cuando en el programa dicen que estuvo bailando toda la noche con Arleth en una discoteca para mí fue como un balde de agua”, contó ante la audiencia del también escritor.

La actriz prefirió dejar atrás la relación amorosa por un importante motivo: “Cuando nos separamos quiso regresar conmigo durante muchos años, pero tuve muy claro que no iba a ser feliz con él y que sobre todo yo no lo hacía feliz”.

Maribel resaltó que siempre fueron amigos y por eso lo defendió hasta el último día de vida de Joan Sebastian. “Teníamos una relación tan linda de amigos, con la que pude cerrar un ciclo de mi vida y despedirme de él. Le tuve un gran cariño y siempre lo defendí porque lo veía como parte de mi familia. Lo voy a recordar, siempre tendrá un lugar especial en mi corazón”, concluyó.

