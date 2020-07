Maribel Guardia reveló la petición que le hizo Joan Sebastian en su lecho de muerte

Maribel Guardia y Joan Sebastian fueron pareja de 1992 a 1996 (Foto: Cuartoscuro)

Pese a que en el momento de la muerte de Joan Sebastian éste ya llevaba varios años de haber finalizado su relación de pareja con Maribel Guardia, con quien procreó a Julián Figueroa, el lazo que unió a ambos artistas logró perdurar por varios años más, no únicamente por su paternidad en común, sino también porque aún persistía un cariño genuino.

La relación entre ellos fue tal que a unos cuantos días de la muerte del cantautor, éste le hizo una petición muy personal a la costarricense de hoy 61 años. Maribel Guardia reveló que “el poeta del pueblo” le pidió ser la madrina de primera comunión de su hija Juliana Figueroa, conocida como “Julianita”.

La ex reina de belleza accedió a la petición en su momento pensando que no lo iba a llegar a concretar, debido a su casi nula relación con Érica Alonso, la mamá de la niña, por lo que consideró que su promesa había sido hecha ‘al aire’.

“En su lecho de muerte me dijo que Julianita, su hija, quería que yo fuera su madrina. Pensé que la mamá, Érica, no querría porque sentía que no le caía bien a ella. Yo respondí que sí y en ese momento estaba con nosotros Julianita, entonces la abracé y le dije que esto quedara con nosotros, porque seguro no iba a pasar. Al otro día le regalé una cadenita de oro y le dije que yo era su madrina ”, contó al programa Suelta la sopa.

Julián Figueroa fue el único hijo que procreó la entonces pareja (Foto: Instagram@maribelguardia/julian_f.f)

Sin embargo, en 2018, tras la muerte del autor de temas como “Tatuajes” y “24 rosas”, la madre de la pequeña Juliana se puso en contacto con la actriz y vedette costarricense para recordarle la promesa hecha a su hija frente a Joan Sebastian y le hizo saber que la esperaba en la ceremonia religiosa.

“Me llamó y recordó la promesa que le había hecho a Joan y me recalcó que debía cumplirla. Viajé a Estados Unidos y fui madrina de Julianita, es una niña hermosa que se parece a mí”, expresó Guardia.

Tras casi cinco años del fallecimiento del recordado intérprete, Maribel Guardia continúa hablando positivamente acerca de él y asegurando que guarda grandes recuerdos de su ex esposo y padre de su único hijo, Julián Figueroa, quien actualmente busca forjarse un camino propio en el mundo del regional mexicano. La relación de la pareja duró de 1992 a 1996, periodo dentro del cual trabajaron juntos en la telenovela Tu y yo.

En 2018, Maribel Guardia se convirtió en la madrina de Julianita Figueroa (Foto: Instagram@maribelgardia)

Era tremendo, un seductor innato, recuerdo que me llenaba mi departamento con globos y rosas, desde las escaleras, también me regalaba cuarzos y virgencitas, son regalos que guardo de él con mucho cariño

Anteriormente Maribel Guardia ya ha narrado cómo conoció al también conocido como “Rey del Jaripeo”: un amigo en común los puso en contacto para que el músico le produjera un disco. “U n día quedamos de vernos, Joan llegó a mi casa y ahí fue la primera vez que entablamos una plática y de ahí salió primero el hijo que el disco”, reveló en el programa El minuto que cambió mi destino.

Una vez establecida formalmente la relación de pareja, la actriz de “Prisionera de Amor” contó que al ser Joan Sebastian ‘terriblemente coqueto’ con otras mujeres, intentó en repetidas ocasiones abandonarlo, algo que el músico no tomaba de la mejor manera.

Traté varias veces de dejar a Joan ¿y sabes qué hacía? Me rompía las puertas de la casa, era un susto. Estaba yo dormida y cuando abría los ojos lo veía parado frente a la puerta y pensaba que se habían metido a robar

