La hija menor de Joan Sebastian acusó que sus medios hermanos no le han dado su parte de la herencia

Cerca de cumplirse 6 años de la muerte del recordado compositor Joan Sebastian, su hija menor Juliana Figueroa habló por primera vez del tema y reclamó en sus redes sociales que sus hermanos no le han repartido la parte que le corresponde de la herencia que le dejó el llamado poeta del pueblo al morir. Joan falleció el 13 de julio de 2015 y tuvo hijos con al menos dos parejas diferentes, siendo Juliana producto de su unión con Erica Alonso, con quien vive en el estado de Texas, en Estados Unidos.

Y es que la hija del nacido en Juliantla publicó un video en su cuenta de Instagram donde da a conocer que sus medios hermanos Julián Figueroa y José Manuel Figueroa no son honestos con ella y no le han proporcionado las riquezas que su padre le dejó al fallecer, ya que entre ellos se han dividido autos, terrenos y joyas.

“Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, dijo la joven de 17 años respecto a los bienes del rey del jaripeo.

La joven aseguró que una persona ajena a la familia fue quien le dio prendas pertenecientes a su famoso papá (Foto: Instagram @julianajfigueroa)

Juliana aseguró que sus hermanos ya tomaron posesión de la herencia, y todos tienen como mínimo una propiedad, aunque aseguró que no necesita nada económicamente pues vive muy bien ya que su padrastro posee una buena situación financiera, sin embargo desea poseer lo que le dejó su padre en su calidad de hija legítima nacida dentro de un matrimonio.

Los que se quedaron con todo fueron mis hermanos, se repartieron relojes, lentes, camionetas, todo entre ellos y yo no he recibido ni una calceta. Si yo tengo dos camisas, dos sacos y un par de zapatos de mi papá es porque un señor guardó esas cosas en el rancho y me dijo: ‘Juliana, yo sé que a ti no te van a dar nada, llévate eso por favor’ ¿Pueden creer eso? Si yo tengo cosas de mi papá es porque alguien más me lo dio, no mi familia

La joven contó que uno de sus tíos la alentó a recuperar una casa que sus hermanos “le quitaron”: “Todo el mundo se robó todo, y todo mundo se adueñó de cosas que no son de ellos y por eso tienen todo lo que tienen. Ya estoy harta de quedarme callada y así está la cosa”.

Juliana aseguró en su video que no buscará reclamar su herencia "a la mala", sino que está procediendo legalmente (Foto: Instagram @julianajfigueroa)

En el video también respondió a las acusaciones que hizo su media hermana Joana Marcelia Figueroa, quien aseguró que Juliana busca desunir a la familia además de calificarla como mentirosa. Ante ello, la joven radicada en Texas señaló que merece “por lo que mi papá luchó y trabajó durante varios años, así como lo disfrutas tú”, además de asegurar que ninguno de los hijos de Joan tienen una buena relación entre ellos “porque son muy falsos”.

“Tristemente a mí me da tanta pena ser hermana de ellos, por todas las cosas que están dispuestos a hacer ilegalmente”.

Y es que, en su versión, le quitaron una casa que le correspondía: “Todo mundo sabe que era mía, y ahí me iban a visitar, era lógico, ahí me quedaba yo. Yo estoy luchando que de la manera correcta, legalmente, lleva tiempo, tampoco voy a hacer lo que los demás han hecho, sin permisos de la Corte y así”.

La joven recordó recientemente uno de sus cumpleaños que pudo vivir al lado del "poeta del pueblo" (Foto: Instagram @julianajfigueroa)

Tras sostener una relación extramarital con la actriz Arleth Terán cuando estaba casado con Maribel Guardia, Joan Sebastian conoció a Érica Alonso, con quien estuvo casado por 12 años y con quien procreó a Juliana, quien según sus dichos, sus hermanos la han excluido de la repartición de bienes.

De acuerdo con el abogado de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, Cipriano Sotelo, los herederos de la fortuna del artista son sus hijos José Manuel, Julián, Zarelea, Joana, D’Yave y Juliana; los otros dos hubieran sido Trigo y Juan Sebastián, quienes fallecieron, pero los hijos de éstos podrán recibir la parte que les corresponde a sus papás. La última coheredera es la señora Claudia Alina, que fue su última pareja.

