El caso que persigue a Peña Nieto: lo habrían demandado por paternidad y estaría obligado a volver a México

Enrique Peña Nieto, ex presidente de la República (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Peña Nieto está envuelto en una polémica, pues enfrenta un juicio por una prueba de supuesta paternidad, ya que una de sus ex empleadas afirmó que el ex presidente es el padre de su hijo; la mujer resultó embarazada durante su periodo presidencial.

Según la información proporcionada en el canal de YouTube Productora 69, si Peña Nieto no viaja desde España hacia México para realizar dicho procedimiento, el juez determinaría de manera automática que él es el padre.

La mujer solicitó una audiencia en los Juzgados orales de lo Civil y Familiar desde el 2018 en contra del ex presidente porque aparentemente es el padre de su hijo, este caso de demanda de paternidad ya se había dado a conocer por el canal de Univisión en marzo de 2019.

Enrique Peña Nieto durante su periodo presidencial (2012-2018) (Foto: EDGARD GARRIDO)

De acuerdo con Jorge Carbajal, presentador del canal de YouTube Productora 69, existen tres opciones para concluir este caso: la primera es que el ex mandatario acuda a realizarse la prueba de ADN para determinar si existe una relación de paternidad entre el bebé de la ex empleada y Enrique Peña; la segunda es que no se presente, se determine que él es el padre y deba darle su apellido al menor así como aportar económicamente y la tercera es que el juez le indique al ex mandatario en donde se podría realizar la prueba sin salir de España.

Dicha audiencia se encuentra en el expediente 518/2018 del juzgado 2 secretaría B, ella realizó dos solicitudes, una corresponde al 14 de diciembre de 2018 y la otra al 7 de enero de 2019, de acuerdo con Jorge Carbajal y el locutor El Filip, el ex mandatario mexicano ya fue notificado y tendrá que presentarse en México para realizarse una prueba de ADN.

De acuerdo con Jorge Carbajal, los abogados de esta mujer comenzaron a movilizar los acuerdos para realizar la prueba de ADN dentro del contexto de la pandemia, según los documentos presentados durante su transmisión en vivo del día de hoy, los intentos de acuerdo se realizaron el 10, 12 y 18 de agosto; el 7 y 30 de septiembre y 17 de noviembre del año pasado.

La casa de Miguel Alemán fue donde habitó Enrique Peña Nieto y su familia (Foto: Juan Vicente Manrique)

En estos acuerdos, según Jorge Carbajal, lo que se le solicitaba a Peña Nieto era que se realizara la prueba de ADN, sin embargo, esto no sucedió hasta tres años después de que la mujer solicitara comenzar con el proceso.

Esta no es la primera vez que Enrique Peña Nieto se involucra en un escándalo, uno de los más grandes fue la “casa blanca” de Lomas de Chapultepec, en esta residencia, ubicada en una exclusiva colonia en la Ciudad de México, la ex primera dama posó para la revista Hola, cuestión que tomó en cuenta un equipo de periodistas que se encargó de seguir el rastro hasta encontrar uno de los escándalos de corrupción que más afectó la imagen de la entonces pareja presidencial.

El reportaje “La Casa blanca de Enrique Peña Nieto” fue originalmente difundido en noviembre de 2014 en el portal Aristegui Noticias de manera concertada con otros medios mexicanos (la revista Proceso y el periódico La Jornada) y con medios internacionales (The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, The Economist).

Esta lujosa propiedad no fue la única que salió a flote entre los ostentosos bienes que algún día estuvieron bajo el poder del matrimonio Peña-Rivera, pues de acuerdo con el portal Cuna de grillos, Angélica tenía su propia “Casa Blanca” al interior de Los Pinos.

Angélica Rivera sobre Casa Blanca

El reportaje desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación, la cual llegó a través de Rivera:

“Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años, esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato… así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas”, explicó.

