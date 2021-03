Se controla, pero no se erradica: cúal es el padecimiento de Amandititita que volvió a afectarla

Amandititita radica en Estados Unidos, donde se ha mantenido en confinamiento y creando nueva música (IG: amanditita)

La cantante Amanditita causó preocupación entre sus seguidores pues reveló una afectación que ha padecido a través de los años, misma que recientemente volvió a sufrir con mayor intensidad. La hija del recordado compositor Rockdrigo González destapó que sufrió un ataque de pánico que la desestabilizó emocionalmente.

La llamada “reina de la anarcumbia” escribió en su cuenta de Twitter los mensajes donde dio a conocer que tras tres años de no haber padecido un episodio de la afectación mental, sufrió la intensidad nuevamente.

“Tenía 3 años que no me daba un ataque de pánico y ayer me dio uno, fue muy duro darme cuenta que la condición del TAG es algo que se controla, pero no se erradica. Tenemos mucho que hablar sobre salud mental”, escribió Amanda Lalena Escalante Pimentel, su nombre completo.

Amandititita denunció en 2020 que ha sido vícitima de bullying por parte de los comunicadores Horacio Villalobos y Gustavo Adolfo Infante (Foto: Instagram@amandititita)

Y es que del Trastorno de Ansiedad Generalizada, la compositora de temas como La muy muy y Metrosexual explicó que se ha documentado para conocer a fondo cómo vivir con el padecimiento, controlarlo y tratarlo, pero externó que se siente preocupada por aquellos que no cuentan con el mismo acceso a la información.

“Yo ya tengo mucha información, por eso lo controlé, pero hay mucha gente que no sabe qué le pasa y de pronto sólo se le derriba la vida. Aquí estoy de vuelta y mi mente está pensando lo correcto. Triste, sí, no es fácil asumirse con TAG y sentir que no controlas”, escribió.

Los mensajes de apoyo de sus seguidores no se hicieron esperar y la cantautora recibió muchas muestras de cariño y preocupación, mensajes en los que sus fans le refrendaron su respaldo y dijeron comprenderla frente a la difícil situación que vive.

Los mensajes de la cantante preocuparon a sus fans, quienes le expresaron su apoyo (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, el pasado 14 de marzo, cuando se dio a conocer el fallecimiento de Eulalio Cervantes Garza, mejor conocido como “Sax”, la cantante escribió conmovida sus recuerdos con el emblemático músico de La maldita vecindad y los hijos del quinto patio.

“Así te conocí y así perduras en mi corazón. Fuiste muy importante, te adoré, y estoy tranquila de saber que en vida te pudiste dar cuenta. Fue un año terrible para ti, sin embargo te aferraste a la vida y lograste despedirte del mundo con música. En mi corazón vives.”, escribió Amandititita al lado de un par de fotografías de un joven “Sax”.

Amandititita se rodeó de músicos desde muy joven, dada su condición de hija del recordado Rockdrigo González (Foto: Captura de pantalla)

Su primer trabajo

A finales de enero, Amandititita llamó la atención al contar la insospechada anécdota de que fue parte del equipo de producción del programa Ventaneando, cuando no era famosa y ni siquiera sabía que se dedicaría a la música.

“Por ser el 25 aniversario, les quiero confesar una cosa. Algo que ustedes no saben, de nosotros: ustedes ‘Ventaneando’ y yo, y es que yo los conozco de cuando yo tenía como 18 años, yo trabajaba haciendo vestuarios. Era asistente de la asistente de la asistente de vestuario, yo era la de los cafés”, comenzó a recordar la polémica cantautora de 41 años, quien recordó el momento exacto en el que conoció al cuadro de presentadores que “le tocó” en aquellos años.

La artista recordó que una de sus primeras oportunidades laborales la vivió en el foro de Ventaneando (Foto: Instagram @amanditita @ventaneandouno)

“En comerciales, un día tuvimos que hacer las cortinillas de ‘Ventaneando’ y yo aterrada porque eran bien famosos. La verdad yo no estaba acostumbrada, hacía cosas así, pero nunca con gente de televisión, entonces iba yo con mi quita pelusa”, expresó en una cápsula que fue presentada en el programa en cuestión.

La también escritora reveló que por aquellos años ella ni siquiera sabía que se iba a dedicar a los escenarios, pero se llevó la mejor impresión de Chapoy y Bisogno, de quienes dijo que siempre fueron muy amables con ella.

