Amandititita sorprendió al revelar que fue parte de “Ventaneando”

Este 22 de enero Pati Chapoy y su equipo de conductores estuvieron de festejo con el 25 aniversario de Ventaneando. Con una emisión especial, la sala de espectáculos más famosa de TV Azteca vio pasar a todos los ex conductores que han estado al aire e incluso salieron a la luz polémicos momentos y detalles insospechados.

Y es que una de las anécdotas que más llamó la atención del público y de los mismos presentadores fue el testimonio de la cantante Amandititita, quien reveló algo que ni Chapoy sabía, pues la intérprete de Metrosexual destapó que al inicio de su carrera en el medio artístico trabajó como “asistente de la asistente de la asistente” en el departamento de vestuario de la empresa.

Como parte de los saludos que los famosos envían al equipo de Ventaneando, la hija de Rockdrigo González contó cómo fue trabajar en el programa emblema de Azteca Espectáculos, recordó que ella era la chica “de los cafés” y expresó su admiración por Pati Chapoy, quien ha dirigido las riendas de la emisión desde hace un cuarto de siglo.

“Por ser el 25 aniversario, les quiero confesar una cosa. Algo que ustedes no saben, de nosotros: ustedes ‘Ventaneando’ y yo, y es que yo los conozco de cuando yo tenía como 18 años, yo trabajaba haciendo vestuarios. Era asistente de la asistente de la asistente de vestuario, yo era la de los cafés”, comenzó a recordar la polémica cantautora de 41 años, quien recordó el momento exacto en el que conoció al cuadro de presentadores que “le tocó” en aquellos años.

“En comerciales, un día tuvimos que hacer las cortinillas de ‘Ventaneando’ y yo aterrada porque eran bien famosos. La verdad yo no estaba acostumbrada, hacía cosas así, pero nunca con gente de televisión, entonces iba yo con mi quita pelusa”, expresó.

La autodenominada ‘reina de la anarcumbia’, reveló que por aquellos años ella ni siquiera sabía que se iba a dedicar a la música, pero se llevó la mejor impresión de Chapoy y Bisogno, de quienes dijo que siempre fueron muy amables con ella.

“Se portaron tan gentiles. Fueron tan amables, tan educados conmigo, que yo era realmente la asistente de la asistente y así los conocí... Yo por eso les tengo mucho cariño, respeto a Pati y a todo el equipo que ha cambiado y en ese momento, hasta Daniel me hizo guiño, o sea, como que me dio gusto conocerlos”, finalizó Amanda Lalena Escalante Pimentel, su nombre real.

Un problema familiar

El pasado 20 de enero trascendió que un medio hermano de la cantante fue detenido en la colonia Roma de la Ciudad de México por presuntamente haber asaltado a un transeúnte. El detenido, Francisco S.E., fue puesto a disposición de las autoridades tras haber incidido en un asalto en complicidad con su acompañante:

“Detienen a medio hermano de @amandititita acusado de robo. Es Francisco S. E., así fue presentado en la Fiscalía de la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo arrestaron hoy en la Colonia Roma. A él y a otro sujeto los acusan de robarle $1000 pesos a un hombre”, destapó el periodista Carlos Jiménez, especializado en nota roja y policiaca.

Luego de que el nombre de la también escritora radicada en Estados Unidos se viralizara por sus seguidores en las redes sociales, quienes le cuestionaron la veracidad de la información, la hija del recordado músico urbano, se pronunció y confirmó que se trata de un consanguíneo suyo.

“Gracias a todos por el apoyo. Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto desde hace muchos años, pero lo amo”, comenzó en su mensaje la compositora de temas como y La güera Televisa, y aseguró que brindaría su apoyo a quien quiera que se lo pidiera.

Aunque no dio más detalles al respecto, agradeció las muestras de solidaridad que aparecieron en la red social. Sin embargo, horas después de comentar la situación, Amanda Lalena Escalante Pimentel –su nombre completo- eliminó el mensaje de su cuenta.

