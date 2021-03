“El güero” Castro habló del regreso de Angélica Rivera y Verónica Castro a las telenovelas

En plenos preparativos para comenzar la grabación de la telenovela La desalmada que protagonizarán José Ron y Livia Brito, el productor del melodrama, José Alberto El güero Castro fue abordado por la prensa para cuestionarle sobre dos mujeres muy importantes en su vida, quienes no han aparecido a cuadro ya desde hace varios años.

El realizador se refirió a su ex esposa y madre de sus hijas, Angélica Rivera, a quien asegura tenerle un cariño profundo más allá del vínculo que los une familiarmente, y contó a los reporteros que la posibilidad de que la llamada Gaviota vuelva a los foros de grabación es todavía lejana.

Ante los rumores de reconciliación con su ex pareja, con quien se le vio en meses pasados paseando con sus hijas en Estados Unidos, el productor aseguró que siempre tendrá una relación cercana con ella porque es y será parte de su vida. Así lo dijo el güero Castro:

“Nos llevamos muy bien, hasta donde sé está muy bien, la comunicación que tengo con ella siempre es con base en la vida de nuestras hijas, que es lo que nos une y a ella la veo espectacular, la veo muy bien, guapísima, muy bien, me da gusto que esté muy bien”, respondió a la pregunta de reporteros de medios como Suelta la sopa y En shock.

El productor de Televisa destacó también el talento actoral que Rivera ha demostrado en la pantalla chica: “Va a ser siempre la mamá de mis hijas, y con ella siempre voy a tener una relación entrañable y de mucho respeto, es una mujer a la que respeto, quiero y admiro mucho por toda la vida”, añadió.

Respecto a su rumorado retorno a las telenovelas, Castro aseguró que la también ex primera dama de México aún no tiene un proyecto en puerta y descartó la posibilidad de ser él quien la invite a formar parte de uno de sus proyectos, y también desechó el rumor de que participaría en algún papel especial para un capítulo de La desalmada.

Yo creo que pronto podrá regresar ella a trabajar, si yo tuviera en mis manos un personaje, una historia adecuados para ella, no dudaría en invitarla, no dudaría, la verdad sería algo que me daría mucho gusto, es una mujer que tiene mucho talento y yo espero que pronto regrese, no tiene que ser conmigo, yo creo que pronto tendrá un proyecto que valga la pena para ella y que lo pueda realizar

Respecto a los temas que ensombrecen la reputación de Angélica Rivera, como sus escándalos por corrupción, enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses por casos como el de la llamada “Casa blanca”, el güero optó por no comentar nada:

Yo la veo muy bien, la verdad son cosas que a mí no me correspondería tocar el tema, son temas que a mí no me corresponden, yo a ella la veo muy bien, sé que está tranquila, ya lo demás, de chismes... es como lo que me preguntan de las otras gentes, no me gusta ni meterme en eso, ni agrandarlo porque no es mi vida personal