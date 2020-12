Angélica Rivera pasó la Nochebuena con su ex el “Güero” Castro

"El Güero" Castro y Angélica Rivera tienen tres hijos en común (Instagram)

La ex Primera Dama, Angélica Rivera y sus hijas, Fernanda, Sofía y Regina Castro, celebraron la festividad decembrina en compañía del productor de televisión José Alberto Castro. Mejor conocido como ‘El Güero’ Castro, el productor estuvo casado con la actriz durante catorce años y es padre de sus tres hijas.

A pesar de que han pasado doce años desde su divorcio en 2008, el productor decidió acompañar a sus hijas en esta celebración de la Navidad, como lo ha hecho en otras ocasiones, de acuerdo con lo relatado por su hija Sofía Castro en su canal de YouTube.

Sofía compartió una fotografía en la que posa con sus hermanas, Sofía y Fernanda, su madre, Angélica Rivera, y su padre. La familia posa abrazándose y sonriendo frente a un espectacular árbol de Navidad. “Merry Christmas from our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre”, escribió Sofía desde su cuenta de Instagram.

Sofía Castro y su familia en Navidad- Vía Instagram: @sofia_96castro

La imagen despertó el amor de los seguidores de la hija del productor y recibió comentarios positivos de algunas figuras del mundo del espectáculo, como Jimena Longoria o Jorge D’Alessio. Además, la hija de la ex Primera Dama compartió con sus seguidores un pastel con forma reno que la familia y sus invitados disfrutaron para celebrar la Nochebuena.

Este encuentro entre ‘La Gaviota’ y su exesposo han despertado rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, este rumor ha sido acallado por su propia hija, quien desde hace unos días anunció que esta fotografía iba a salir a la luz y que de ninguna manera implicaba una relación sentimental entre sus padres . Quienes además, aclaró Sofía, hacen un esfuerzo por llevarse bien durante las fiestas decembrinas.

Por otra parte, Sofía compartió en sus historias de Instagram una tradición navideña típica de su familia: el “juego de la caja”. La divertida tradición causó revuelo y risas entre los invitados, especialmente a Alberto ‘El Güero’ Castro, quien llevó jeans y una camisa azul claro al festejo. Aunque la dinámica del juego ya había sido descrita por Sofía y María Fernanda anteriormente para el canal de YouTube de Sofía, los seguidores de la hija de ‘La Gaviota’ pudieron ser testigos de la particular tradición familiar, en donde participaron todos los integrantes de la familia y sus amigos.

María Fernanda también compartió algunas fotografías que tomó junto a su padre. Desde Instagram, la hija del productor compartió con sus seguidores una selfie en donde posa con ‘El Güero’ Castro. Sobre la imagen Fernanda escribió: “mine”, es decir, “mío”. Padre e hija miran felices a la cámara mientras son retratados.

Los rumores de una supuesta reconciliación entre el productor de Televisa y ‘La Gaviota’ han circulado desde hace más de un año, incluso después de que la separación entre el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la actriz se hizo oficial. Sin embargo, se hicieron más fuertes después de que fueran retratados juntos en un restaurante mexicano en Miami, Florida. La fotografía salió a la luz en junio de este año y se hizo pública a través del programa de espectáculos Despierta América.

A pesar de estos rumores, sus familias y ellos mismos sostienen que la relación que llevan es únicamente con el fin de ver bien a sus hijas. Cada vez más ‘La Gaviota’ se acerca al ojo público, después de estar más de un año fuera de foco.

