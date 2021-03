Por qué el Güero Castro eligió a Livia Brito como protagonista de “La Desalmada” de Televisa

El Güero Castro explicó por qué decidió incorporar a Livia Brito en las filas de su actual telenovela (Foto: Instagram @elgueromex / Instagram @liviabritopes)

Este miércoles 17 de marzo iniciaron las grabaciones de la telenovela La desalmada, la nueva producción de Televisa a cargo de José Alberto “El Güero” Castro, quien recientemente defendió su decisión de incorporar a Livia Brito como protagonista de su actual proyecto. Esto debido a la polémica en la que se envolvió la actriz luego de, presuntamente, haber agredido físicamente y dañado el equipo de trabajo de un fotógrafo en una playa de Quintana Roo.

En una entrevista que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes, El Güero Castro informó que ya arrancó la participación del elenco en La desalmada y señaló que tuvo la oportunidad de conjuntar a diferentes actores con mucha experiencia y una larga trayectoria en la industria del entretenimiento. Sin embargo, fue cuestionado sobre por qué decidió incorporar a Brito dentro de su equipo.

“Hicimos diferentes castings, diferentes pruebas, y lo que nos gustó de ella es parte de su carácter, parte de su físico, y tomamos la decisión de trabajar con ella”, afirmó Castro sobre su elección. El productor también aseguró que tomó el “riesgo” debido a que para él no son relevantes los escándalos de los que pueda formar parte su elenco: “Mira la realidad es que no conozco, no estoy al tanto de eso, trabajo con un actor, y la parte de sus vidas personales no me compete, siempre me trato de alejar de toda la parte de chismes, no es a lo que me dedico , sino que me dedico a la parte de producción”, declaró.

El Güero Castro declaró para medios de comunicación que no está enterado de la polémica de Livia Brito ni considera que afecte al rating de su actual telenovela (Foto: Instagram @elgueromex)

Después, el productor de telenovelas como Rubí y Teresa afirmó que las acusaciones en contra de Brito de agresión y robo no afectarán en el rating de la novela: “La verdad no creo, entiendo que a veces se aprovechan diferente escándalos, pero a mí nunca me ha gustado basar mi trabajo ni el trabajo de la gente con la que participo en base a escándalos de su vida personal, creo que eso es totalmente aparte, el trabajo está en lo que uno hace en la pantalla, en su actuación, y eso es lo que vale la pena”, concluyó.

La desalmada cuenta además con la participación de José Rón, Marjorie de Sousa, Eduardo Santamarina y Marlene Favela, a quienes Castro se refirió como “un gran elenco” y destacó la importancia de que Televisa los haya conjuntado en una telenovela.

JUAN OSORIO SUSTITUYÓ A LIVIA BRITO EN TELENOVELA

A pesar de las decisiones de El Güero Castro, otro productor que tomó un camino muy diferente en cuanto a Brito fue Juan Osorio, quien no estuvo ajeno a la polémica de la actriz y decidió no contar con ella para la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

El fotógrafo Ernesto Zepeda acusó a la actriz Livia Brito de haberle arrebatado sus pertenencias, así como de haberse expresado mal de los mexicanos (Foto: Archivo)

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó el productor en declaraciones reproducidas por el programa Sale el Sol.

Y es que además de acusarla de robo y agresión, el fotógrafo Ernesto Zepeda también afirmó que Livia declaró sentirse “harta” de los mexicanos; además, el paparazzi dijo que la actriz lo acusó de haber provocado su salida de la telenovela de Juan Osorio: “Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la telenovela, por mi culpa, por lo que pasó en los medios. Yo no tengo absolutamente nada que ver en los medios, en lo que manejan ustedes. La quise apoyar, no se dejó ayudar”, declaró.

El conflicto con Zepeda también derivó en que Livia Brito fuera reemplazada de la telenovela Te acuerdas de mí, producida por Carmen Armendáriz, quien optó por Fátima Molina para el protagónico de su proyecto.

Livia Brito fue reemplazada Fátima Molina para el protagónico de la telenovela "Te acuerdas de mí" (Foto: Especial)

SEGUIR LEYENDO: