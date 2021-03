“No me sentía bonita”: Ludwika Paleta destapó sus inseguridades

La actriz Ludwika Paleta habló acerca de inseguridades físicas que sufrió en su pasado (Foto: Instagram @ludwika_paleta)

A pesar de que la actriz Ludwika Paleta se encuentra actualmente en un punto alto de su carrera, con protagónicos en la película Guerra de Likes y la serie Madre solo hay dos, esta última producida por Netflix, no significa que no se haya tenido que enfrentar a duras críticas en su vida personal y prejuicios por parte de la industria del entretenimiento. Recientemente, Paleta reveló que sufrió inseguridades físicas en el pasado, algunas incluso provocadas por productores que le exigían bajar de peso.

Así lo dio a conocer la actriz de 42 años por medio de un clip compartido en sus Instagram Stories, donde habla de cómo se tuvo que enfrentar a no sentirse “bonita”, así como problemas de peso que tuvo en el pasado. Ludwika mostró una fotografía con dos muñecas, cada una con diferente complexión física y a raíz de la imagen reflexionó: “Ojalá que cuando yo era niña, hubieran existido muñecas así, me hubieran ahorrado muchos problemas en mi adolescencia”.

La actriz que comenzó su carrera durante su niñez en la telenovela Carrusel, afirmó que algunos de sus seguidores han puesto en duda las declaraciones que ha hecho sobre su pasado: “Mucha gente me contestó: ‘Pero, ¿pues tu qué? Si tú eres rubia y tienes los ojos azules’. Y yo les puedo decir que cuando estaba creciendo tenía problemas de peso, yo no me sentía bonita”.

Ludwika Paleta reveló que incluso los productores le exigían bajar de peso para el papel de una telenovela (Foto: ludwika_paleta / Instagram)

Las declaraciones que la actriz reveló sobre su pasado no se limitan al ámbito personal, sino que también lo sufrió en su ambiente de trabajo: “Yo llegaba a la oficina de algún productor o alguna productora y antes de empezar una telenovela me decían: ‘Tienes que bajar de peso’, y tenía muchísimos complejos al respecto”, confesó.

La artista concluyó con un mensaje de amor propio para sus seguidores, en el cual resalta la importancia de la belleza interna y la valoración que cada persona tiene sobre sí misma: “Por más perfecta que seas, si tú no estás bien en tu interior, no te vas a sentir bien. Lo bonito está en otras virtudes, en ser valiente, fuerte, tú eres bonita”, afirmó la actriz de origen polaco, quien se ha consolidado como una referente indiscutible del cine y la televisión nacional.

POLÉMICA EN MADRE SOLO HAY DOS

Ludwika Paleta protagoniza junto con Paulina Goto la serie Madre solo hay dos, la cual ya tiene confirmada una segunda temporada debido al éxito que ha tenido para el público nacional. La trama se centra en dos mujeres de distintas edades y cultura, quienes dan a la luz el mismo día y, debido al error de una enfermera, sus hijos resultan intercambiados.

Imagen que compartió el colectivo "1000 pelotas para ti" en protesta contra la serie de Netflix "Madre solo hay dos" (Foto: 1000 pelotas para ti)

A pesar de que la serie ha tenido en general un buen recibimiento por parte de los espectadores, la organización “1000 pelotas para ti” se pronunció contra la producción de Netflix por promover, consideran, una idea errónea sobre la maternidad. En un comunicado, el colectivo afirmó que la serie refuerza las conductas de obstrucción de vínculos y justifica la salida de un padre de la vida de los pequeños por “la herida” de una madre.

La protesta del colectivo surgen debido a que en el inicio de la serie existe un conflicto entre dos personajes, quienes llevan el pelito al ámbito legal debido a que la madre se encuentra en constante alegato sobre si es correcto o no que el padre pueda ver a su hija. Al final, la madre permite a su ex pareja el que pueda estar presente en la vida de la bebé.

“Madre Sólo Hay dos reafirma estereotipos nocivos de género en relación a la maternidad, profundiza el rol de mujer-madre, e impide erradicar la concepción de una maternidad mal entendida. Como si el hecho de ser madre le da un derecho supremo en la vida del hijo incluso, le da el derecho de decidir sobre la presencia del padre en la vida del hijo. Lo cual es sumamente lamentable”, concluyó la organización, la cual promueve que “se divorcian los padres, no los hijos”.

La organización también enfatizó en que se debe evitar caer en prácticas como ridiculizar o menospreciar a la figura materna (Foto: 1000 pelotas para ti)

