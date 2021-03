Guerra de likes: de qué trata la nueva película de Regina Blandón y Ludwika Paleta

Este 12 de marzo se estrenó a través de la plataforma de Amazon Prime Video la película mexicana titulada “Guerra de Likes” (Foto: Captura de pantalla/Amazon Prime Video LATAM)

Este 12 de marzo se estrenó a través de la plataforma de Amazon Prime Video la película mexicana titulada Guerra de Likes. La producción fue dirigida por la cineasta española María Ripoll y es protagonizada por Regina Blandón y Ludwika Paleta, quien también forma parte del elenco de la serie de comedia Madre solo hay dos, producida por la plataforma de Netflix.

En el filme también participaron Loreto Peralta y el actor colombiano Manolo Cardona, así como la actriz y comediante Michelle Rodríguez, quien anteriormente había trabajado junto a Blandón en la película Mirreyes vs. Godínez y en el programa de televisión Me caigo de risa.

Guerra de likes es una comedia que cuenta la historia de Raquel Gámez (Regina Blandón) y de Cecy Díaz (Ludwika Paleta), dos examigas del bachillerato que se reencuentran hasta su adultez. Cecy logra consolidarse como una famosa influencer, mientras que Raquel sigue lidiando con su vida profesional como publicista, cuyo empleo le exige generar presencia en redes sociales pese a que siempre ha mantenido un perfil bajo.

Raquel vuelve a establecer contacto con Cecy por recomendación de una de sus compañeras de trabajo, quien ve en su antigua amiga una oportunidad para conseguir los 10 mil followers que necesita para conservar su empleo. De esta forma, las dos amigas se reencuentran y, aunque todo parece salir bien, las dos terminan metidas en un embrollo con la policía cuando Cecy se entera de las verdaderas intenciones de su ex compañera-

En entrevista con la revista Quien, Regina Blandón comentó sobre su personaje que “las redes sociales comienzan a atraparla muchísimo” y se refirió a las plataformas digitales como un “mundo engañoso en el que todos vivimos, de las apariencias y de la validación que está en la otra persona”. Además, agregó que la película es una invitación para reflexionar sobre “la importancia que le damos a las redes sociales en vez de a la vida misma”.

Por su parte, Ludwika Paleta afirmó que lo divertido de la película es su mensaje y “lo que dos amigas no deberían hacerse nunca, como competir por algo tan efímero y tan inexistente como la validación de gente que no conoces y que no te conoce, y de un número que significa quién sabe qué”. También explicó que el filme dirigido por Ripoll es una crítica y también una reconciliación con las redes sociales.

En la entrevista también participó el actor colombiano Manolo Cardona, quien interpreta el papel de Iván, el esposo de Cecy. Cardona comentó que fue interesante haber sido “la conciencia de Cecy” para que abandonara la adicción por los likes y comenzara a disfrutar su vida y su familia.

Blandón apuntó la importancia del estreno de la película en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues “está padre contar historias que, si bien claro que es una comedia y es para entretener, pero que tengan un mensaje de trasfondo, porque todo lo que ellas viven sí está siendo por presión de alguien más y por un estereotipo de la mujer en redes sociales que se ha perpetuado por años y años”.

Finalmente, los actores exhortaron a los internautas a ver la película que estará disponible en más de 240 países a través de la plataforma de streaming.

