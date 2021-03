Mimí y Sánchez Azuara quieren entrevista con Nath Campos, pero su agencia estaría cobrando altas sumas

Las producciones de los programas talk show de Rocío Sánchez Azuara y de Mimí habrían buscado a Nath Campos para entrevistarla (Foto: IG@rocio_sazuara/@nathcampost/Facebook@mimiflansoficial)

Desde inicios de 2021 el mundo de los influencers mexicanos se vio ensombrecido por un escándalo: a través de su canal de YouTube, Nath Campos haría público que fue víctima de abuso sexual a manos de su ex-compañero, el también creador de contenido Ricardo “N”, mejor conocido como Rix.

El tratamiento de esta delicada información se dio de muchas formas. Varias de ellas de forma desafortunada; no hay que olvidar que Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre, de Hoy, fueron duramente atacados al revictimizar y criticar los motivos por los que Nath fue abusada. Sin embargo, dichos comentarios los hicieron sin que estuvieran en contacto directo con la influencer con más de 2.42 millones de suscriptores en YouTube.

Y es que pocos han sido los medios que han podido cruzar algunas palabras con Nath. De los únicos que lograron esta hazaña fue el equipo de producción de Paola Rojas con quien pudo tener una entrevista vía remota. De ahí en fuera, los avances del proceso legal contra Rix se han mantenido de forma reservada.

Nath Campos denunció en enero pasado que fue víctima de abuso sexual por parte de su ex-compañero, Rix (Foto: @Nathcampost / IG- @soyrix / IG)

Sin embargo, podría ser que ya se sepa el motivo de tanto hermetismo. De acuerdo con Gabriel Cuevas, colaborador de Flor Rubio para su programa Fórmula Dominical, las reservas de Nath no serían precisamente para mantener la “seriedad” del asunto, sino por intereses monetarios por parte de la agencia donde la youtuber está.

“Pues que la agencia hambrienta, y lo digo con hache mayúscula, con letra mayúscula en Arial ciento dos, le contestó la petición a la producción de Rocío Sánchez Azuara, que la han buscado para que vaya al foro de este espacio. ¿Y pues qué creen? Que le dijo la agencia ‘Nath sí va, siempre y cuando ustedes nos den una numerosa cantidad. Un detallito’”, explicó Cuevas.

Al parecer el equipo de producción de Acércate a Rocío, de Grupo Imagen, habría contactado a la youtuber para hablar de su caso. Esto luego de que al tercer día de transmisión fueran acusados de presentar casos falsos y con actores contratados. Quienes estuvieron a cargo de esta revelación fueron los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain.

Para antes de terminar la primera semana de estreno, el programa de Rocío habría sido señalado por presentar casos supuestamente falsos (Foto: Instagram @rocio_sazuara)

A pesar de que mostraron supuestas pruebas de que no eran actores contratados (pues en la transmisión del 11 de marzo presentaron las identificaciones oficiales de sus invitados del día), podría ser que ahora necesiten de casos que hayan sido retomados por medios de noticias varios. Nath Campos encajaría bien con este objetivo.

Pero no serían los únicos. Su rival de horario, Mimí Contigo, de Tv Azteca, también habría contactado a la agencia de Nath Campos para tener la exclusiva de su entrevista: “No sé si Nath Campos lo sepa”, prosiguió Cuevas. “También luego pasa que las agencias son las que se comen el dinero (...). De repente pasan este tipo de cosas que las agencias son muy hambrientas y cobran hasta por la sonrisa (...). Le dijeron a la producción (de Rocío) que con gusto irían, porque argumentaron también que Mimí Contigo la ha buscado, pero que no han ido justamente (por el dinero)”.

Respecto a esta supuesta información, Flor Rubio comentó que le parecía una bajeza querer lucrar con la causa que Nath Campos ha querido promover desde que alzó la voz contra Rix: “Yo creo que la causa no se puede ensuciar de esta manera. Desafortunadamente hay agencias que no tienen esa claridad de pensamiento o cometen estupideces, porque no lo puedo llamar de otra manera, como las que me estás diciendo, Gabo”.

La agencia de Nath Campos supuestamente dijo que también los contactaron desde el programa de Mimí Contigo (Foto: Twitter @MimiContigo)

Ahora bien, la periodista de espectáculos también aprovechó para opinar que le pareció un error que Nath Campos sólo quisiera ofrecerle entrevista a Paola Rojas: “También me pareció un error cuando decidió darle sólo una entrevista a Paola Rojas (...). Finalmente la causa de ella es la misma, ¿no? Es el mismo respeto. Me parece que tiene un mal manejo, porque yo creo que cuando quiere enarbolar una causa, lo que haces es pedir todas las voces, y todas las plataformas, y todos los espacios para orientar, ayudar y enaltecer a otras mujeres”.

