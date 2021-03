“Ya aprendimos”: Arath de la Torre habló sobre sus polémicas declaraciones acerca de Nath Campos y el abuso sexual

Foto: Hoy - captura de pantalla.

Luego del escándalo que protagonizaron al comentar el caso de Nath Campos, los conductores de Hoy reconocieron el valor de Melenie Carmona al denunciar la agresión sexual que vivió hace cinco años y apoyaron completamente a la cantante Alicia Villarreal, quien recibió duras críticas porque mantuvo oculto el ataque, en lugar de presentar una denuncia formal.

Los conductores del programa matutivo dedicaron unos minutos para platicar sobre la denuncia pública que hizo la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona el lunes pasado, cuando explicó que un familiar, “al que quería como hermano”, irrumpió en su habitación para meterse en su cama y después meter su mano en su short.

Aprovecharon para apoyar por completo a la cantante regiomontana, ya que ha sido duramente criticada por no presentar una denuncia sobre lo que vivió su hija hace cinco años y presumir que ya aprendieron que una víctima denuncia cuando se siente lista para hacerlo, esto después de que hace unas semanas protagonizaran una gran polémica al demeritar el caso de abuso sexual que expuso la influencer Nath Campos.

La primera en tomar la palabra fue Galilea Montijo, mientras que Andrea Legarreta permaneció sin hablar del tema casi toda la cápsula.

“No tenemos por qué juzgarla ni a su mamá. Merece todo el respeto por ser una niña tan valiente. Y cada quien decide qué decir y no porque es su vida, y si esto es una catarsis para ella”, dijo molesta Montijo al apoyar por completo a Melenie y defender a Alicia Villarreal.

“No somos nadie para estarla juzgando. Ya basta que las redes sociales se utilicen para juzgar, no somos Dios para juzgar y no somos perfectos. Es una niña que merece todo nuestro respeto”, concluyó.

Esta posición fue apoyada por Arath de la Torre, quien aceptó que el mismo público y las críticas los ayudaron a entender los procesos de las víctimas de acoso sexual, esto después de que en enero pasado fueran atacados por no confiar en la denuncia que Nath Campos hizo en contra del youtuber Rix.

“Aquí aprendimos que cada quien denuncia cuando se siente segura porque son procesos y lo aprendimos aquí. Nos enseñaron que cada quien pasa por un proceso y cuando están listas lo hacen”, afirmó el conductor que fue duramente criticado por poner en duda la acusación de la hija de Kiko Campos porque la hizo unos años después.

Andrea Legarreta, quien también fue criticada en aquella ocasión por cuestionar la conducta de Nath con Rix, fue moderada con sus comentarios casi toda la cápsula, hasta que los mismos comentarios de sus compañeros la llevaron a refrendar su apoyo hacia Alicia Villarreal.

El caso de Melenie Villarreal

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la influencer confesó que hace cinco años vivió uno de los episodios más aterradores de su vida, cuando su agresor metió la mano en su short y esta situación la paralizó hasta que por fin pudo levantarse y refugiarse en el baño.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”, relató en un largo texto que publicó en Instagram.

El escabroso relato pronto retumbó en la farándula mexicana y llamó la atención que la denuncia permaneció oculta hasta esta semana, incluso el mismo Arturo Carmona, padre de Melenie, desconocía del tema.

Esto provocó más de una crítica hacia Alicia Villarreal, quien fue cuestionada por no cobijar a su hija ante su agresor aunque Melanie ya había dado algunos detalles de la reacción que tuvo su mamá y la pareja de ésta, Cruz Martínez.

Frente a esta situación, la joven de 22 años compartió un mensaje para defenderla: “Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó”.

