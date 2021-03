Eduardo Shacklett es acusado de abuso sexual contra menor de edad

El actor de Televisa Eduardo Shacklett fue acusado de abuso sexual contra menor de edad (Foto: Instagram @eduardoshacklett)

La joven identificada en su perfil como Vanesa Sumano hizo pública su historia de abuso sexual cometido por el actor Eduardo Shacklett cuando ella tenía 17 años. Así lo dio a conocer a través de la red social Twitter, donde detalló acerca de la presunta agresión en su contra.

“Hoy les hablaré del hombre que abusó de mí. El actor Eduardo Rivera (mejor conocido como Eduardo Shacklett). Este tipo de actualmente 56 años abusó de mí cuando tenía 17 años”, denunció Sumano y reveló que el abuso fue cometido cuando asistió a las grabaciones de la telenovela “Amorcito corazón” en 2012.

Vanesa Sumano narró que para ese entonces tenía el “sueño de ser actriz”, por lo cual se acercó con el actor de Televisa para pedirle una oportunidad; sin embargo, la joven aseguró que Shacklett aprovechó su condición de poder para ejercer manipulación en contra de ella.

La mujer acusó al actor de abuso sexual cuando era menor de edad (Foto: Captura de pantalla / Twitter @vanesasumano)

“Realmente todo empezó cuando yo tenía 16 años, su manera de manipulación me cegó, pasados los días de cumplir 17, me llevó al departamento de uno de sus amigos porque decía que en los hoteles no podíamos entrar (OBVIO YO ERA UNA MENOR DE EDAD), pero me decía que tenía mucha suerte de tenerlo y de que se fijara en mí”, publicó la joven en su cuenta de Twitter.

La joven explicó que ella tenía el sueño de ser actriz, pero que tras lo ocurrido su carrera no pudo trascender; después, contó que al llevarla al cuarto, el actor abusó sexualmente de ella y que debido al miedo no pudo defenderse de la agresión: “Tuve muchísimo miedo, sangre muchísimo, pero no dije nada porque tenía miedo. Hoy ya no tengo miedo. Durante 2 años me manipuló como quiso”.

Sumano también publicó una fotografía en la que se puede ver cómo el actor la sujeta del cuerpo y la besa cuando ella tenía 17 años y él cerca de 46. “YA NO TENGO MIEDO”, aseguró la joven en la publicación e informó que hizo la pública su denuncia para que ninguna persona saliera “perjudicada por este tipo”.

Vanesa compartió una imagen de ella con el actor (Foto: Twitter @vanesasumano)

Tras contar su historia de abuso, la joven puso privado su perfil de Twitter. Hasta el momento, Shacklett no ha realizado ninguna declaración al respecto.

El caso de presunto abuso sexual cometido por Shacklett se suscita a un mes de que fuera detenido el también actor Ricardo Crespo, tras ser acusado por el delito de violación en agravio a su hija. El pasado diciembre, la ex esposa del actor interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales por la presunta violación a la menor de 14 años, así lo dio a conocer el reportero Carlos Jiménez para Imagen Radio.

El lunes 15 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detuvieron al ex miembro del grupo musical Garibaldi, quien actualmente se encuentra aprehendido en el Reclusorio sur de la ciudad de México. A unos días de su detención, el actor se pronunció al respecto a través de un comunicado.

Ricardo Crespo Green (Foto: Twitter@ricardocrespotv)

“Por supuesto es también conocido que mi exesposa, en representación de mi amada hija, ha sido quien denunció estos supuestos y monstruosos actos, (...), ignoro totalmente el motivo por el cual mi ex esposa y presuntamente mi hija, hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra relación se ha ventilado es el divorcio, cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual (el juicio) de los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento”, declaró el actor

SEGUIR LEYENDO: