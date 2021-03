Televisa suspendió al actor Gonzalo “N”, señalado por Daniela Berriel como cómplice de violación

Gonzalo "N" también fue denunciado por Dany Berriel (Foto: Instagram@gonzalopz13)

Tras la acusación dada a conocer por la actriz Daniela Berriel, sobre el abuso sexual que sufrió en Acapulco el año pasado, la empresa Televisa decidió suspender de manera temporal a Gonzalo “N”, quien fue señalado por Berriel como cómplice.

“Hemos escuchado la grave acusación que ha hecho Daniela Berriel en redes sociales, misma que, luego de una detención, han validado la Fiscalía General del Estado de Guerrero y un juez local”, comentó la empresa en un comunicado.

“Ante ello, y a efecto de conocer a fondo lo sucedido, estamos suspendiendo temporalmente las grabaciones de Gonzalo “N” en una de nuestras producciones. Nuestra solidaridad y acompañamiento para todas las mujeres hoy, #8M, y todos los días”, añadió la empresa en el documento.

Gonzalo “N” formaba parte del elenco de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Juan Osorio.

El comunicado de Televisa

Ya había trabajado en la misma empresa en otras producciones como Antes muerta que Lichita, Enamorándome de Ramón y Despertar contigo.

Fue el pasado viernes cuando Berriel destapó la agresión que sufrió el 14 de marzo de 2020.

“Les voy a contar cómo fue lo sucedido, no daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque esos solo los tienen que saber las autoridades”, dijo Berriel en el video de aproximadamente diez minutos.

Reveló que salió en varias ocasiones con Gonzalo “N”, y aunque no funcionaron las cosas, tiempo después decidió darse una nueva oportunidad.

“Gonzalo me empezó a mandar mensajes. En una ocasión me invita a Acapulco, a un viaje, y me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, qué íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar muy bien, que qué es lo peor que podía pasar”, menciona con lagrimas en los ojos la conductora y actriz en su video.

El dueño de la casa, Eduardo “O”, también estaba presente en el viaje, así como la novia de éste, una hermana de Gonzalo y su novio.

En algún momento de la cena quedaron únicamente sentados a la mesa Gonzalo, Eduardo y la actriz, pero todo se volvió incómodo para ella cuando empezaron a hablar de tríos sexuales.

“Me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cuál tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, detalló.

Berriel añadió que no habían pasado “ni dos minutos” cuando los dos hombres ya la estaban tocando en la cama.

“Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”.

En un par de video, la actriz Daniela Berriel denuncia que fue violada por un amigo del actor Gonzalo "N". Foto: Captura del video

Berriel narró que se quedó dormida y se despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando el me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”.

Según su relato, Gonzalo no hizo mucho por ayudarla.

“Te digo a ti Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mí y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”, señaló.

