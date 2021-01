Michelle Renaud sorprendió con noticia de que vendería su anillo de compromiso

Tras su reciente ruptura amorosa, la actriz mexicana dio el anuncio de que vendería la sortija de compromiso de boda. (Foto: Instagram @michellerenaud)

A cinco días de anunciar la ruptura de su relación con Danilo Carrera, Michelle Renaud compartió una historia en Instagram donde puso a la venta un anillo de compromiso. La imagen sorprendió a todos sus seguidores de sus redes sociales, no había detalles del porqué quería vender ese anillo.

En la publicación escribió “Hombres románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso, escríbanme por DM. Nuevo y con la mejor energía del amor”, detalló.

El anillo de compromiso es de la marca Tiffany & Co, una tienda de prestigio y de calidad cuando de anillos de matrimonio se trata. En la fotografía se observa una pequeña sortija de color plateado adornada con un pequeño y discreto diamante blanco. La actriz mexicana animó a que sus seguidores hombres decidan dar el paso del matrimonio con sus parejas.

La joya está en un precio aproximado de 800 pesos mexicanos. En su publicación de Instagram Michelle Renaud no explicó el valor que pediría para venderlo, los detalles los daría por mensaje a las personas que se interesen en comprarlo. Su cuenta tiene más de 3 mil seguidores, por lo que la historia de la venta del anillo llegó a miles y causó controversia.

Tras el reciente anuncio de su separación, dicha publicación levantó rumores de que el anillo fue el que le dio su ex marido Danilo. Sin embargo el anillo es de su ex pareja Josué Alvarado que en 2016 le pidió matrimonio a la actriz mexicana.

Dos años después Michelle y Josué anunciaron su separación, aunque en aquel momento no dieron detalles de porqué se separaron, Michelle explicó años después que se debió a comportamientos de Josué que afectaban el desarrollo de su hijo Marcelo.

La protagonista de Quererlo Todo ha mostrado en su perfil de redes sociales que está dedicada a la educación de su hijo pese a las adversidades que presente. Demostró que su ruptura con el padre de su hijo no afectaría el crecimiento de Marcelo.

Actualmente Josué y Michelle rehicieron sus vidas, aunque aún se frecuentan para atender al hijo que tuvieron juntos la relación ya no pudo continuar. La actriz mexicana fue quien decidió darle fin y empezar una relación con Danilo Carrera.

Aunque tuvieron una relación larga y lo que aparentaba ser una pareja estable y feliz, el pasado 25 de enero los actores decidieron dar la noticia pública donde compartían que ambos ya no estarían juntos. A pesar de que los dos trabajan como protagonistas de la telenovela Quererlo Todo afirmaron que no su ruptura no será pretexto para seguir trabajando juntos.

Actualmente, tanto como Michelle Renaud y Danilo Carrera continuaron con sus vidas personales. Anteriormente se les vio juntos en una publicación en redes sociales pero cada uno está dedicado a sus proyectos personales, en el caso de Michelle, ha demostrado que su principal preocupación y prioridad es la maternidad.

La expareja compartió un emotivo mensaje de despedida para que sus fans y seguidores supieran que a pesar de no haber sido una relación ejemplar, aprendieron de ambos y que se llevan experiencias agradables.

“Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación”, así empezó el mensaje de despedida lleno de picaría, humor y sentimientos encontrados por parte de los artistas.

