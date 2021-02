“Ella va a pasar los nueve meses”: el “Gordo” de Molina sorprendió a Danilo Carrera al hablar de Michelle Renaud y su negativa a convertirse en padre

Danilo Carrera y Michelle Renaud aclararon que seguirán siendo amigos (IG: danilocarrerah)

Danilo Carrera volvió a ser cuestionado sobre su ruptura con Michelle Renaud. Aunque la pareja sigue muy unida, hace unos días anunciaron que decidieron tomar caminos diferentes porque no tienen los mismos planes de vida, pero ahora fue el presentador de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, quien quiso saber lo que hay detrás de la famosa separación y lo hizo al aire.

Con un tono cómico y habitual en el famoso presentador de Univisión, Danilo Carrera despejó las dudas sobre una tercera mujer en discordia, el rumbo que ahora tomará su relación con la actriz mexicana y su desición de no tener hijos.

“Danilo, dime la verdad, ¿se pelearon o es que te afectó el coronavirus?”, cuestionó el “Gordo” de Molina.

Carrera dudó sobre si estaba al aire, pero creyó todo cuando Lili Estefan afirmó que estaba durante la transmisión de El Gordo y La Flaca.

Video: El gordo y la flaca.

“Me sorprende tu llamada porque sólo me llamas para hablar del Real Madrid. Pero sí terminamos, creo que hay muchísimo cariño y cuando hay amor no se acaba sólo se transforma. Ahorita estamos trabajando por una amistad bonita como fue nuestra relación”, respondió accesible el actor de Quererlo todo.

Entre risas, Raúl de Molina fue más incisivo con sus preguntas: “Todo mundo dice que es por publicidad que terminaron... si ella quiere tener hijos cómo te afecta, si ella es la que va a pasar los nueve meses, a ti no te afecta si eres papá ahora o en un año”.

Estefan tomó la palabra para defender la postura de Danilo Carrera. “Raúl, afecta para el resto de la vida”, dijo segura la presentadora de Univisión.

El actor, por su parte, negó los rumores y se desvivió en halagos hacia su ex pareja, con quien continúa teniendo una relación muy cercana.

“Son desiciones que tomamos en pareja. La verdad es que Michelle es una mujer súper madura, lo compartió conmigo y lo decidimos juntos. Nunca había estado con una mujer tan generosa, tan madura, tan inteligente. Hicimos las cosas bastante bien y ahorita hay mucho cariño”, añadió.

Con un tono cómico el famoso presentador de Univisión cuestionó a Danilo Carrera (Foto: El gordo y la flaca)

Carrera fue sincero al descartar a una tercera persona involucrada en la separación: “Cuando estás con Michelle Renaud no hay otra mujer. ¿No la has visto? Es hermosa, es inteligente”.

Los presentadores de El Gordo y La Flaca sugirieron que esta separación pudo concretarse como una secuela del COVID-19, enfermedad que tanto Danilo como Michelle padecieron hace unos meses, pero fue el famoso ecuatoriano quien despejó esta última duda.

“A mí sí me afectó el COVID mentalmente. Nunca me equivocaba en las escenas, era de una toma y ahora son de tres o cuatro tomas. A parte se me olvidan las cosas o las digo alrevés”, comentó decidido.

Finalmente Rául de Molina deseó que la pareja se reconcilie pronto y el mismo Danilo Carrera volvió a dejar abierta la puerta para esta situación. “Nunca se sabe... esperemos a ver qué pasa”, concluyó.

Los actores anunciaron hace unas semanas que terminaron la feliz relación que protagonizaron por casi dos años y aunque al inicio se guardaron las razones detrás de su ruptura, esta semana confesaron que sus planes de vida son diferentes en este punto de su vida.

Michelle Renaud y Danilo Carrera contaron la verdad detrás de su ruptura

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en el extenso video publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le vio con lágrimas en los ojos de vez en cuando.

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, añadió Carrera.

