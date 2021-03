“Lo agarro a golpes”: Michelle Renaud y Danilo Carrera protagonizaron un tenso reencuentro y descartaron tener un nuevo amor

Danilo Carrera y Michelle Renaud aclararon que seguirán siendo amigos (IG: danilocarrerah)

A más de un mes de haber anunciado su rompimiento, la intérprete mexicana Michelle Renaud y el actor Danilo Carrera se reencontraron en el programa de entretenimiento Despierta América; sin embargo, la expareja se mostró tensa ante algunos cuestionamientos.

Durante la emisión matutina de este 2 de marzo del programa de espectáculos, la actriz de Quererlo todo reaccionó ante la posibilidad de que el histrión ecuatoriano decida comenzar una nueva relación amorosa en algún tiempo cercano.

Michelle recordó que su relación terminó recientemente, así que, por el momento, no podría alegrarse por su coprotagonista en caso de que él quiera involucrarse sentimentalmente con alguien más.

“Me rompe el corazón. Yo espero que él tenga esta consciencia de decir: ‘Voy a darle su duelo a ella para que me supere’ y ya entonces empezar a anunciar sus otras relaciones”, confesó la actriz, “no, o sea, me lo agarro golpes”.

Video: Despierta América.

Ante la reacción de la actriz mexicana, Danilo desechó la idea de tener un nuevo romance y destacó que ambos viven un momento de “duelo” por haberse separado.

“Yo creo que ahorita sí es importantísimo, como te lo dije también a ti Mich, respetar nuestra relación y honrarla. Hay sentimientos, ella sabe que la adoro con todo el corazón, que la amo con todo el corazón. Y al final del día, es un proceso, es un duelo que los dos estamos viviendo y ya está”, expresó el actor.

La pareja de actores protagonista de la telenovela Quererlo todo, se mostró muy comunicativa y transparente sobre el estatus de su relación e incluso hicieron un breve recorrido por todo lo que han vivido como novios y compañeros de trabajo.

Sin embargo, durante una dinámica del programa presentado por Alan Tacher, Michelle confesó algo que nunca le había dicho a Danilo y lo llamó “tonto”. Aunque la actriz no ahondó en las razones para llamarlo de esta manera, dejó entrever que se sentía irritada.

La pareja de actores protagonista de la telenovela Quererlo todo, se mostró muy comunicativa y transparente sobre el estatus de su relación.

Fue el 1º de febrero que Danilo y Michelle compartieron con sus seguidores las razones detrás de su separación en un extenso video que compartieron vía Instagram y hablaron de la relación que planeaban tener ahora que su romance terminó.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, comentó Renaud en aquél clip en el que se le vio con lágrimas en los ojos de vez en cuando.

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, añadió Carrera.

“El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto... y si me espero tanto Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación y algo que es muy importante en mi vida son mis hermanos”, concluyó Michelle.

