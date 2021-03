La esperanzadora razón tras el llanto de Talina Fernández durante un programa en vivo

Tanto la actriz como sus compañeros estuvieron al borde del llanto derivado de la emoción (Foto: Captura de Pantalla/Sale el Sol)

Talina Fernández, conductora y actriz mexicana, dio a conocer en vivo, durante el programa matutino Sale el sol, que recibió la vacuna contra la COVID-19, situación que la conmovió, junto con sus compañeros, hasta las lágrimas.

“La Dama del Buen Decir” se sintió “agradecida y bendecida” por la oportunidad de recibir el antígeno en Campo Marte. En todo momento estuvo acompañada por un reportero y un camarógrafo quienes registraron el momento desde su arribo.

“Estamos por recibir una bendición que nos cae del cielo y que le caerá a todo México. Es una pandemia que tenemos que cuidar y afortunadamente los científicos del mundo han trabajado a una velocidad fuera de serie para sacar muchas diferentes vacunas que nos van a servir para sobrevivir”, declaró.

Fernández indicó que sería la primera vacunada de sus amigos del foro (Captura de Pantalla @Talina Fernandez en Youtube )

Durante su camino para esperar la inmunización, Fernández causó algunas risas debido a su humor que la caracteriza, pues no sabía hacia dónde caminar para registrarse. Mientras continuaba su trayecto, los conductores del matutino intentaron entablar contacto con ella, sin embargo, no lograba escucharlos debido a que no contaba con un audífono especial, por lo que el reportero la auxilió.

“Voy a ser la primera a quien vacunen y ya les contaré. Aquí está la gente sentada. Seguramente es la gente que ya fue vacunada y la están observando para ver que no tenga ninguna reacción”, continuó La Dama del Buen Decir, quien, sin buscarlo, realizó el reporte completo de su vacunación.

Ya que el reportero y Talina Fernández se encontraban muy juntos para registrar este acontecimiento, personal voluntario de la CDMX les llamó la atención por no mantener la sana distancia.

Más adelante, destacó la organización que se estaba gestando en el punto de vacunación, así como el buen ánimo que se mantenía entre los adultos mayores que esperaban recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2.

Gloria Calzada no pudo evitar la emoción y comenzó a llorar por lo que estaba viviendo (Foto: Captura de Pantalla/Sale el Sol)

Posteriormente, el enlace tuvo que ser detenido, pues la actriz y también cantante tuvo que realizar su registro. La conexión se retomaría, dijeron, luego de que Talina Fernández recibiera el antígeno.

Al volver al estudio de Sale el sol, Gloria Calzada no pudo evitar la emoción y comenzó a llorar por lo que estaba viviendo, ya que su madre, quien se encuentra en Zapopan, Jalisco, está a la espera de la vacuna anticovid. “Perdón, me dio mucho sentimiento”, declaró.

Momentos después, Talina volvió a la pantalla desde Campo Marte, ahora con su kit nutricional, el cual incluía una alegría, una naranja y una botella de agua, alimentos que le ayudarían para soportar la espera.

La dama del buen decir le mandó mensaje a la población mexicana (Foto: Captura de Pantalla/Sale el Sol)

“Doy por sentado que lo que estoy recibiendo es el amor y la solidaridad de todos mis cuates en el estudio. Ya verán, si grito, me quitan el audio. Les mando un beso con mucho cariño”, indicó Fernández.

Finalmente, destacaron el accionar del personal de la capital del país, quienes, luego de vacunar a las personas, las mantienen en observación entre 30 y 45 minutos, para conocer si existe alguna reacción contraria del antígeno.

“Quiero decirle a todos que los amo, y que la vacuna es posible, y que se está haciendo con orden; una cantidad de voluntarios impresionantes, uno te trata mejor que el otro. Dios me los bendiga (...) es una larga caminata, pero vale la pena, porque repito, es una bendición que los científicos de todo el mundo han trabajado sin parar para que logremos estar bien”, sentenció Talina Fernández al borde del llanto.

