Euforia por Harrison Ford en Baja California: las fotos de su recorrido en bicicleta por la península

Su paso por el norte de México ha quedado documentado en las redes sociales (Foto: Misión 19 / Facebook)

Harrison Ford se olvidó del Halcón Milenario y tomó su bicicleta para recorrer Baja California. Su paso por el norte de México ha quedado documentado en las redes sociales, donde se han publicado más de una fotografía sobre su trayectoria en restaurantes, hoteles y a bordo del vehículo que desde hace unas semanas ha utilizado.

El actor de 78 años fiel a su estilo aventurero, decidió olvidar la pandemia y se ha rodeado de sus amigos para emprender una nueva travesía por México.

De acuerdo con varias publicaciones locales, Harrison Ford busca recorrer la península de Baja California en su bicicleta.

Esto se confirmó gracias a más de una publicación en Facebook y Twitter, en las que se ha documentado gran parte del trayecto del actor que dio vida a “Indiana Jones” o “Han Solo”.

Harrison Ford busca recorrer la península de Baja California en su bicicleta. (Foto: Baja Traveler / Facebook)

El primer lugar que visitó fue el restaurante Misión 19, ubicado en Tijuana, Baja California. En este lugar, el actor pudo disfrutar de un amplio menú de alta cocina, principalmente conformado por comida Mediterranea y Orgánica.

Ford se tomó fotografías con el pesonal del restaurante y algunos clientes que aquella tarde visitaron el comercio, en el que lució sonriente y sin cubrebocas, pero sí respetando la sana distancia.

En otra ocasión fue visto en Benny’s Pizza, donde disfrutó junto a su equipo de más deliciosa comida. “Y sin duda alguna le encantaron nuestras pizzas dicho por él y todo su equipo”, escribió el establecimiento en su cuenta de Instagram.

Pero lo que más sorprendió fue la presencia del actor a bordo de su bicicleta, en la que planea recorrer toda la Península de Baja California, según comentarios de los mismos lugareños y personas con las que se ha cruzado.

Las imágenes de su actividad deportiva fueron compartidas por el sitio Baja Traveler y se han vuelto una sensación en las redes sociales.

Los mismos lugareños se han encargado de documentar el paso de Harrison Ford por los estados del norte del país. Así sabemos que el actor se hospedó en el Hotel Serenidad Mulege y ya visitó el municipio de San Quintín.

Esto se confirmó gracias a más de una publicación en Facebook y Twitter, en las que se ha documentado gran parte del trayecto del actor que dio vida a “Indiana Jones” o “Han Solo”. (Foto: BennysPizza / Instagram)

Vacacionar en México

El país siempre ha sido un paraíso predilecto para pasear y hace unas semanas Kylie y Kendall Jenner disfrutaron de un relajante y privado descanso en las costas de Costa Careyes en Jalisco.

De acuerdo con reportes del portal de entretenimiento E! News, las estrellas de “Keeping Up With The Kardashians” viajaron a México a un lugar exclusivo en el que se les vio disfrutar de baños de sol e incluso tomar micheladas.

“Sol, solecito, calientame un poquito”, “De ensueño” y “¿Michelada?”, fueron las descripciones que Kylie utilizó en las numerosas imágenes que compartió de su viaje en Instagram. Además, también compartió un video del atardecer en la playa.

“Todos se divirtieron mucho relajándose y pasando el rato. Tomaron muchas fotografías y disfrutaron de las impresionantes vistas durante su estadía. Nunca abandonaron la propiedad y comieron en una de las terrazas con vista al océano. Fue un viaje rápido, pero se divirtieron mucho bajo el sol y estuvieron en un lugar hermoso”, reveló una fuente al portal estadounidense.

Kylie Jenner (Foto: Instagram@ Kylie)

El grupo se hospedó en una mansión llamada Ocean Castle-Sol del Oriente, y es que en realidad no se necesita salir de esta locación, ya que lo tiene todo. De acuerdo con su sitio web, el lugar tiene tres diferentes viviendas que cuentan con diversas amenidades.

Todas cuentan con vistas panorámicas al mar, pero el castillo está formado por suites de 3 dormitorios; la torre tiene una suite de un dormitorio; mientras que los bungalows tienen dos dormitorios.

SEGUIR LEYENDO: