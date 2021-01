Las lujosas vacaciones de Kylie Jenner en México: entre micheladas y un hotel de 10,259 pesos la noche

La empresaria presumió sus exclusivas vacaciones (Videos: Instagram@kyliejenner)

Kylie Jenner disfrutó de unas relajantes y privadas vacaciones en México con algunos amigos y su hermana Kendall.

De acuerdo con reportes del portal de entretenimiento E! News, Kylie viajó a las playas de Costa Careyes en Jalisco, México. La estrella de “Keeping Up With The Kardashians” compartió en su cuenta de Instagram fotos de ella disfrutando los baños de sol e incluso tomando micheladas.

“Sol, solecito, calientame un poquito”, “De ensueño” y “¿Michelada?”, fueron las descripciones que la empresaria utilizó en las numerosas imágenes que compartió de su viaje. Además, también compartió un video del atardecer en la playa.

“Todos se divirtieron mucho relajándose y pasando el rato. Tomaron muchas fotografías y disfrutaron de las impresionantes vistas durante su estadía. Nunca abandonaron la propiedad y comieron en una de las terrazas con vista al océano. Fue un viaje rápido, pero se divirtieron mucho bajo el sol y estuvieron en un lugar hermoso”, reveló una fuente al portal estadounidense.

Jenner posó varias veces para la cámara (Foto: Instagram@ Kylie)

El grupo se hospedó en una mansión llamada Ocean Castle-Sol del Oriente, y es que en realidad no se necesita salir de esta locación, ya que lo tiene todo. De acuerdo con su sitio web, el lugar tiene tres diferentes viviendas que cuentan con diversas amenidades.

Todas cuentan con vistas panorámicas al mar, pero el castillo está formado por suites de 3 dormitorios; la torre tiene una suite de un dormitorio; mientras que los bungalows tienen dos dormitorios.

Las propiedades tienen acceso a una alberca infinita de 360 grados alrededor del castillo, funicular privado a la torre, amplia palapa de sala y comedor así como servicios de spa. Aunado a esto, el personal conformado por un mayordomo, un chef y una empleada de limpieza tienen sus propias habitaciones.

Según la página web del Ocean Castle, el costo de estadía por noche asciende a 5,622 USD (alrededor de 109, 941 pesos mexicanos). Pero la modelo no le tiene miedo a estos gastos, pues incluso, de acuerdo al diario Daily Mail, la modelo viajó con el grupo en su avión privado.

Jenner disfrutó de unas micheladas (Foto: Instagram@ Kylie)

Debido a la gran cantidad de contagios que el estado de California alberga, y de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Kylie y su grupo deberán llenar un formulario de viajero al regresar a casa. En este deben de reconocer que leyeron y entendieron la advertencia de viaje establecida por la pandemia, y deberán permanecer en cuarentena por 14 días. De no cumplir con estos requisitos, podrían ser multados hasta con 500 USD (aproximadamente 9,777 pesos mexicanos).

De la nieve a la playa

A principios de mes, Kris, Kendall y Kylie Jenner disfrutaron de unas costosas vacaciones de invierno en Aspen, Colorado. La matriarca del famoso clan y sus dos famosas hijas alquilaron una mansión con todos los lujos en la montaña por USD 450,000 al mes.

La mediática familia estadounidense estaba acompañada por la hija de 2 años de Kylie, Stormi, y otros amigos.

Las hermanas y su madre pasaron las fiestas de fin de año en ese lugar y se dejaron ver de lo más divertidas practicando deportes como snowboarding, disciplina en la que la Kylie y Kendall han demostrado ser todas unas expertas -aunque también han tenido una que otra caída-, según han registrado ellas mismas en sus redes sociales.

