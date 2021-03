“Será increíble”: Jhay Cortez y Bad Bunny pondrán su ritmo en los Grammy 2021

El cantante puertorriqueño Bad Bunny. EFE/José Méndez/Archivo

De acuerdo con AP, los cantantes Bad Bunny y Jhay Cortez estarán el domingo en la sala con su interpretación de “No me conoce” en vivo en la ceremonia de los premios Grammy.

“Será increíble, la gente se va a divertir. Les vamos a recordar lo que es estar en el club, como dice la canción”, dijo Cortez tras bambalinas durante los ensayos.

En esta ocasión Bad Bunny compite por dos Grammy a mejor álbum de pop latino y mejor interpretación pop de un dúo o grupo por la canción romántica “Un Dia (One Day)” con Dua Lipa, J Balvin y Tainy.

Esta edición de los premios Grammy se transmitirán en vivo desde el Centro de Convenciones de Los Ángeles por CBS y la plataforma de streaming Paramount+

Fotografía promocional cedida este viernes por Teograph en la que se registró a Jhay Cortez, compositor puertorriqueño de reguetón y trap, que lanza al mercado "Kobe en LA". EFE/@Teograph

Este espectáculo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en el cual se llevarán a cabo todas las actuaciones musicales, la premiación usará también otras locaciones para la lectura de nominaciones y los anuncios de ganadores en diversas categorías.

Usualmente Academia de la Grabación anunció la lista completa de artistas que actuarán en la edición 63 de los Premios Grammy 2021, entre ellos están Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles y Taylor Swift.

El cantante puertoriqueño Jhay Cortez no está nominado al Grammy este año, pero subir al escenario junto a cantantes populares en la escena es “un sueño hecho realidad” para el cantante urbano.

Bad Bunny en el 20th Annual Latin Grammy Awards el 14 de noviembre de 2019 (Foto: REUTERS/Steve Marcus)

“La gente lo va a disfrutar. Para mí, es un sueño hecho realidad. Tú sabes, no son los Latin Grammy, son los Grammy oficiales, así que es un sueño hecho realidad viniendo de una islita como Puerto Rico”, expresó.

Cortez, de 27 años, ha estado nominado a los Latin Grammy como compositor, él escribe canciones desde los 11 años y pasó tiempo entre bambalinas coescribiendo éxitos como I Like It de Cardi B, J Balvin y Bad Bunny, fortaleciendo su confianza y su propio sonido, dijo.

“Simplemente me encanta hacer música y producir, grabar, cualquier cosa que tenga que ver con música. Me encanta hacerlo pero mi pasión es también ser un artista, así que encontré mi camino hasta que me sentí totalmente preparado”, expresó.

En la imagen, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

“Mi propia personalidad, mi propio color, mi propia música, para realmente destacar y que cuando la gente me escuchara dijeran ‘ese es Jhay Cortez’, ¿sí me explico? Todos deben tener su propia identidad y yo estaba buscando la mía”, mencionó el productor puertorriqueño.

La Academia confirmó que esta edición realizará un homenaje a los centros de conciertos independientes, los cuales han sido afectados durante la pandemia por la COVID-19.

Otros de los artistas que se presentarán en la entrega número 63 de los Grammy, programados para el 14 de marzo, son Dua Lipa, Roddy Ricch y Taylor Swift, cada uno está nominado a 6 premios.

The Weeknd actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LV, en el Raymond James Stadium, en Tampa, Florida, Estados Unidos. 7 de febrero de 2021. (Foto: Mark J. Rebilas/USA TODAY Sports)

HAIM hará historia en la ceremonia del domingo como la primera banda de rock totalmente femenina nominada al premio más importante de los Grammy, Álbum del año. “Es surrealista y también siento que ya era hora”, dijo Este Haim sobre la representación femenina en esta premiación.

Tras darse a conocer las nominaciones de la próxima entrega del Grammy, el público demostró confusión porque el músico The Weeknd no apareció en las listas de competición por ningún premio.

El intérprete de Binding Lights se lanzó en Twitter contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, a la que llamó corrupta. En un tuit escribió: “Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes”

