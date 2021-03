“Por menos hemos encerrado gente en el manicomio”: Chumel Torres criticó que AMLO negara represión en marcha del 8M

Chumel Torres, conductor de El Pulso de la República (Foto: Instagram@chumeltorres)

En la tarde del 9 de marzo Chumel Torres, presentador de noticias en distintas plataformas escribió un tuit para criticar a Andrés Manuel López Obrador por decir que no hubo represión durante la marcha del Día Internacional de la Mujer.

En su mensaje escribió: “AMLO diciendo que no hubo represión cuando hay videos que muestran que sí. Por menos hemos encerrado gente en el manicomio.”

La frase referente al manicomio tiene que ver con la atención que se le dio a las acciones de otros gobernantes ante diversos movimientos sociales, como por ejemplo, las detenciones que ocurrieron el 1 de diciembre de 2012 en la toma de protesta del ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Tuit del influencer Chumel Torres donde criticó a AMLO por decir que no hubo represión (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres)

La respuesta que tiene más likes de su tuit es la de un usuario que escribió “Este chumibebe es un campeón del feminismo y de las causas progresistas, casi tan feminista como el tar*do de Salgado Macedonio”.

Dicho usuario acompañó su mensaje con capturas de pantalla de tuits escritos por influencer Chumel Torres en 2011, dichos mensajes son supuestamente bromas de mensajes de odio en contra de la mujer, uno de ellos es un diálogo y dice “Mesera: ¿Le puedo tomar la orden? Yo: Te encanta que te dé órdenes ¿Verdad, p*rra?”

El tuit de Chumel Torres acumuló más de 10 mil “Me gusta” dentro de esta red social, las personas que citaron su tuit son usuarias quienes demuestran molestia por leer sus mensajes, “Estoy hasta la m*dre leer a este p*ndejo hablando de feminismo” escribió una de ellas.

Su fama comenzó en 2012 cuando escribió un polémico tuit dirigido a Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram/chumeltorres)

López Obrador celebró durante su conferencia matutina del 9 de marzo que las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional hubieran “ayudado” a evitar confrontaciones graves entre policías y manifestantes. “Si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente”, aseguró.

Después de las manifestaciones por el 8M, expresó que no se cayó en “la trampa de la violencia” y “se resistió frente a la provocación”, además agradeció a las mujeres policías que resistieron “estoicamente” las agresiones de las manifestantes.

“Aprovecho para decir, que afortunadamente se pudo evadir el acoso, que no se cayó en la trampa de la violencia el día de ayer, y que se resistió frente a la provocación, quiero agradecer mucho a los encargados de la seguridad de la ciudad, de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y que no cayeron en la provocación, que puedo decir que fueron agredidas y no se agredió a manifestantes, a quienes protestaron” indicó.

Chumel Torres es un personaje que se caracteriza por hacer sátira política y escribir bromas continuamente en sus redes sociales, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido un constante crítico y opositor a sus decisiones.

Chumel Torres y Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

El pasado 7 de marzo, Chumel Torres arremetió contra Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien aseguró que las vallas instaladas en el perímetro de Palacio Nacional son para “proteger y no para reprimir”.

“El presidente @lopezobrador_ da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”, tuiteó el funcionario.

“Qué bueno que pusieron los ‘muros de paz’ para que nuestros ‘granaderos de la esperanza’ bañen con ‘gas pimienta de la bondad’ a quien se manifieste”, escribió el comediante a manera de burla en su cuenta de Twitter.

