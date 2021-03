Chumel Torres arremetió contra Jesús Ramírez Cuevas por el cerco instalado en Palacio Nacional

Fotografía del 9 de marzo de 2017 del mexicano Chumel Torres durante una entrevista con Efe en Ciudad de México (México). EFE/ Alex Cruz/Archivo

A través de su cuenta oficial de Twitter, Chumel Torres arremetió contra Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien aseguró que las vallas instaladas en el perímetro de Palacio Nacional son para “proteger y no para reprimir”.

“El presidente @lopezobrador_ da garantías a las manifestaciones del 8M. El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir; para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones”, tuiteó el funcionario.

En contraparte, Chumel Torres contestó la declaración realizada por Cuevas mediante la misma red social.

“Qué bueno que pusieron los ‘ uros de paz’ para que nuestros ‘granaderos de la esperanza’ bañen con ‘gas pimienta de la bondad’ a quien se manifieste”, apuntó el también comediante, quien desde el pasado 5 de marzo ironizó sobre el resguardo de Palacio Nacional previo a la manifestación del próximo lunes por motivo del Día Internacional de la Mujer.

Chumel Torres arremetió contra Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Asimismo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró, al igual que Ramírez Cuevas, que las vallas instaladas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) “son para proteger a las mismas mujeres” que marcharán el próximo 8 de marzo.

Sin embargo, varias colectivas feministas, periodistas, funcionarias, activistas, organizaciones de la sociedad civil e internautas, han manifestado su descontento a través de Twitter por la decisión del ejecutivo nacional de colocar vallas como medida de “protección” de monumentos y otros edificios históricos.

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció una declaración relacionada con las imágenes y señalamientos derivados del resguardo y reiteró que las mujeres están en su derecho de protestar, de expresarse y manifestarse, “pero hay mucha provocación”.

Al igual que lo declarado por Jesús Ramírez Cuevas, el presidente de México afirmó que las instalación de las vallas fuera de palacio nacional son para proteger y no para reprimir (Foto: Presidencia de México)

“Que no se confunda, no es miedo…Todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces no es por eso que se estén poniendo esas bardas para proteger al Palacio. Es porque no haya provocación”, sentenció AMLO, luego de pronunciamientos como el de la periodista Lydia Cacho, en el cuál aseguró que ningún presidente le había temido tanto a las mujeres mexicanas y a la reivindicación de sus derechos humanos.

Chumel Torres también reaccionó a la explicación ofrecida por el primer mandatario y, mediante su cuenta oficial de Twitter, nuevamente criticó la aprobación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien es señalado de haber abusado sexualmente de, al menos, cinco mujeres.

El youtuber ha criticado constantemente las acciones del Gobierno Federal con el caso del candidato Félix Salgado Macedonio (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

“Si tuviera miedo, hubiera quitado a Macedonio. Tiene desdén.”, comentó Torres luego de haber retuiteado una imagen alusiva las vallas instaladas fuera de Palacio Nacional y al aspirante a la gubernatura de Guerrero, quien inició su campaña electoral este 06 de marzo portando una botarga con forma de toro y dejando a un lado las acusaciones levantadas en su contra.

El youtuber ha criticado constantemente las acciones del Gobierno Federal con el caso del candidato Félix Salgado Macedonio y ha expresado su opinión en repetidas ocasiones mediante sus redes sociales y calificó como “un asco” las declaraciones ofrecidas por AMLO en defensa de su candidatura. También ha ironizado, en más de una ocasión, la forma en que el ejecutivo se expresó de las campañas digitales emprendidas por mujeres en la que exhortaron al presidente a “romper el pacto”.

SEGUIR LEYENDO: