“AMLO puede dispararle a una persona y van a justificarlo”: Chumel Torres criticó a quienes excusan al presidente

Chumel Torres (Foto: Instagram@chumeltorres)

En la tarde de este 5 de marzo, el presentador de El Pulso de la República, Chumel Torres, escribió un tuit donde citó la opinión de la analista política Viri Ríos para criticarla y expresar que las personas que apoyan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo defenderían incondicionalmente.

“AMLO puede dispararle a una persona en televisión abierta y van a justificarlo. ‘El PRIAN mataba en secreto’. Me rebasa”, escribió en su cuenta de Twitter.

El tuit de Chumel Torres tiene hasta el momento más de 2000 “Me gusta” dentro de esta red social, entre los comentarios del mismo una usuaria escribió “Es Viri, la prueba viviente de que ir a Harvard no te convierte en alguien inteligente.” haciendo referencia a la institución donde estudió Viri Ríos. Ante esto, Chumel le respondió “o en alguien” para continuar con la crítica.

Tuit de Chumel Torres donde citó a Viri Ríos para criticar a AMLO (Foto: captura de pantalla de Twitter @ChumelTorres)

En su tuit original la articulista criticó a la oposición del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues considera que juzgar el regreso de Félix Salgado Macedonio a la candidatura por la gubernatura de Guerrero no es suficiente, pues deben también, según ella, proponer candidatos adecuados.

“Y ahora, ¿qué hará la oposición con Salgado como candidato? Quejarse. Porque poner candidatas nuevas, decentes y hacer campaña... ah eso sí no se les da.” escribió en su cuenta de Twitter.

En los comentarios de dicho tuit las personas que la siguen la acusaron de intentar suavizar el regreso a la candidatura de Salgado Macedonio, quien cuenta con al menos tres denuncias por abuso sexual en su contra.

Su candidatura había sido suspendida sin embargo con seis votos a favor y uno en contra, los consejeros del Instituto Electoral ratificaron su nombramiento, por lo que Salgado Macedonio ya es oficialmente el candidato de Morena en la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena por la gubernatura del estado de Guerrero (Foto: Twitter @FelixSalMac)

Después de lo que expresó el comunicador Chumel Torres, quien ha sido un crítico del actual gobierno de México, Viri Ríos le respondió citando su tuit, en el cuál reiteró que piensa que la candidatura de Félix Salgado Macedonio no es lo que merecen las mujeres.

“Muchas mujeres deseamos una mejor candidata para #Guerrero y una #oposición que nos la dé. No vemos que lo estén haciendo. Y qué frustrante es! Pero para Chumel decir esto, es defender a Salgado No pues, por eso la oposición nomás no da una...”, escribió luego de citar el tuit de Chumel.

En los comentarios de esta respuesta la mayoría de los usuarios que siguen a Viridiana Ríos le respondieron que aunque la oposición del partido Morena sea responsable de muchas cosas, no es su deber ofrecer una mejor alternativa de candidatura.

Otros usuarios la cuestionaron por considerar a Chumel Torres como líder de la oposición e incluso por tomarlo en serio “¿Esperabas algo diferente de ese men?” le respondió uno de ellos, a lo que Viri Ríos le contestó que no, acompañado de una risa y un emoji.

Chumel Torres (Foto: Instagram@chumeltorres)

Hace dos días el influencer y youtuber mexicano, Chumel Torres, arremetió de nuevo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno por medio de una canción con la pista de la caricatura Dragon Ball Z.

En el video que publicó en su cuenta oficial de Twitter están Chumel Torres y sus colaboradores de El Pulso de la República, programa que conduce y transmite por la plataforma YouTube, cantando dicha canción.

El tema comienza diciendo “es hora de iniciar la transformación, y acabar por siempre con los corruptos y fifís, mis enemigos de siempre, el partido azul, hoy lloran porque no pueden delinquir”, puntualiza Chumel en su canción, en referencia al Partido Acción Nacional (PAN), partido de oposición del gobierno de AMLO.

SEGUIR LEYENDO: